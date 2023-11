Chiambretti dà ragione a Cairo: “C’è sudditanza psicologica”

Piero Chiambretti, noto tifoso del Torino, non ha risparmiato le accuse al mondo arbitrale e mandato una frecciata alla Juve

“Sono solidale con Cairo”. Piero Chiambretti, intervenuto al canale Twitch di TvPlay, ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente del Torino sulla classe arbitrale.

Il presentatore e noto tifosi granata ha affermato: “La classe arbitrale, considerati anche gli stipendi, non sempre è all’altezza. Quando sbagliano devono essere squalificati per un po’ e non mandati per una giornata in B. Il Torino a Monza è stato penalizzato: c’era rigore netto su Lazzaro e non ho capito perché è stato annullato il gol a Rodriguez. Condizionamento psicologico? Credo che qualche errore degli arbitri dipende dalle squadre che incontrano, ma non credo nel complotto. Il VAR ha reso più difficile il lavoro degli arbitri”.

Inevitabile chiedere un parere anche su Juventus-Inter, sfida dal sapore scudetto in programma alla ripresa del campionato: “Vedo i nerazzurri più forti, ma i bianconeri sono solidissimi anche perché non hanno le coppe. Non ricordo una partita bella della Juve, ma la classifica dà ragione ad Allegri che ha sempre sostenuto che i tifosi che si vogliono divertire devono andare al circo. Per chi tifo? Vinca il peggiore”.