L’Arabia Saudita fa sul serio: la Juventus lo perde a gennaio

La Juventus ha un problema piuttosto serio per gennaio con l’Arabia che rischia di soffiare l’obiettivo di mercato dei bianconeri

La Juventus va alla sosta per le nazionali a quota ventinove punti e a sole due lunghezze dall’Inter capolista; una distanza minima che può essere cancellata del tutto alla ripresa del campionato quando ci sarà il big match tra bianconeri e nerazzurri in programma il prossimo 26 novembre. Una partita importante soprattutto per i ragazzi di Allegri chiamati a dimostrare, definitivamente, la loro candidatura per lo scudetto.

Uno dei reparti su cui intervenire è il centrocampo considerando le note vicende che hanno coinvolto Pogba e Fagioli. Occhio anche al reparto offensivo dove non è da escludere il tentativo, da parte della società bianconera, di mettere a disposizione di Allegri una soluzione in più per aumentare la qualità dell’attacco della Juventus.

Oltre al nome di Berardi, giocatore sempre molto apprezzato dai bianconeri, non possiamo non andare a considerare la situazione di Sancho; l’esterno offensivo classe 2000, ormai in rottura totale con il Manchester United, è destinato a lasciare i Red Devils nel prossimo mercato invernale. Giocatore rapido, con una tecnica decisamente importante, abile nell’uno contro uno e in grado di saltare costantemente l’uomo creando la superiorità numerica. Considerando le sue caratteristiche potrebbe fare molto comodo all’interno della rosa di Allegri ma la Juve rischia di non poter raggiungere il proprio obiettivo.

Sancho nel mirino dell’Arabia Saudita: problema per i bianconeri

La prossima sessione invernale di calciomercato rischia di essere fondamentale per la Juventus e il proseguo della stagione di una squadra che vuole migliorare la propria rosa in modo da competere fino alla fine per lo scudetto. Tra gli obiettivi accostati ai bianconeri anche Sancho, esterno offensivo dello United che nella rosa di Allegri verrebbe impiegato come trequartista alle spalle della punta.

Arrivare a Sancho però rischia di essere decisamente complicato; stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, infatti, il giocatore è finito nel mirino dell’Arabia Saudita. Una concorrenza veramente complicata da battere considerando, come dimostrato nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, l’incredibile disponibilità a disposizione dei club della Saudi Pro League. A questo punto sembra piuttosto complicato immaginare l’arrivo di Sancho in Serie A.