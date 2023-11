Altro esonero UFFICIALE: c’entra Bonucci, ecco l’annuncio

La pausa per le nazionali porta ad un altro esonero, salta la panchina: la decisione ufficiale annunciata da un comunicato

Come sempre nella pausa nazionali è il momento di fare il punto della situazione per diverse società ed è il momento in cui le panchine possono essere più a rischio in caso di risultati deludenti. E’ successo al Napoli, con l’avvicendamento tra Garcia e Mazzarri, e adesso anche un’altra panchina prestigiosa cambia proprietario.

L’Union Berlino e Urs Fischer separano di comune accordo le loro strade, dopo i recenti risultati disastrosi. In Champions League, proprio contro il Napoli, la squadra di Bonucci aveva interrotto una incredibile serie di dodici sconfitte di fila, ma in campionato ha poi perso nuovamente con il Bayer Leverkusen e adesso si trova da sola all’ultimo posto in classifica, dopo i grandi risultati degli ultimi anni. Una decisione sofferta, quella dell’addio a un tecnico che ha scritto pagine di storia del club, ma non più rinviabile. La panchina sarà affidata per ora, ad interim, al tecnico della Under 19 Marco Grote.