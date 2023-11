Accordo a gennaio: addio Juve e ‘tradimento’

Potrebbe tornare di grande attualità l’asse di mercato tra Juventus e Tottenham: a gennaio possibile operazione tra i due club

Dopo Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, un altro giocatore potrebbe finire al centro di una trattativa tra Juventus e Tottenham nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato.

Torna di grandissima attualità l’asse di mercato tra Juventus e Tottenham. Un asse di mercato che in passato ha visto lasciare Torino per approdare a Londra, sponda Spurs, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, oltre all’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. E ora l’asse potrebbe tornare caldissimo in vista della prossima finestra invernale di calciomercato.

Nelle scorse settimane, infatti, il nome di Samuel Iling-Junior è stato accostato a diversi club inglesi dopo aver già giocato in patria nel settore giovanile del Chelsea. E dopo aver rifiutato una borsa di studio con i Blues, ora il giocatore classe 2003 potrebbe “tradire” la sua vecchia squadra accettando la proposta degli eterni rivali del Tottenham dopo l’apertura al trasferimento agli Spurs da parte del giocatore, legato alla Juventus da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Calciomercato Juventus, a gennaio doppio affare col Tottenham

Quello di Samuel Iling-Junior (finora solo 113′ in campo con la maglia della Juventus in questa stagione) potrebbe non essere l’unico nome di cui discuteranno Juventus e Tottenham.

A gennaio, infatti, i due club potrebbero arrivare a un accordo anche per Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista franco-danese arrivato al Tottenham tre anni fa dal Southampton per la cifra di circa 16 milioni di euro. Il giocatore nato in Danimarca è stato già osservato da Cristian Giuntoli e Giovanni Manna in occasione della recente sconfitta del Tottenham per 4-1 contro il Chelsea.

Il Tottenham, dal canto suo, preferirebbe venderlo a titolo definitivo, mentre la Juventus preferirebbe optare per un prestito con opzione/obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.