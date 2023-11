Verso Juve-Inter: out Locatelli, in Nicolussi Caviglia? Le soluzioni tattiche di Allegri

La pausa per la sosta delle selezioni nazionali è appena cominciata. Le importanti sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina sanciranno il percorso della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti. A Torino e Milano, però, si sente già odore di ‘Derby d’Italia’

I tifosi bianconeri e nerazzurri guardano alla sfida tra Juventus e Inter con grande attesa e questa pausa non fa altro che aumentare l’hype sulla gara. Mister Massimiliano Allegri, però, perde anche Manuel Locatelli.

La sfida al vertice è già cominciata, ma forse non è mai finita. Perché è sempre Juve-Inter quest’anno, contro ogni pronostico, lo sarà ancora e una volta di più. Le difficoltà del Milan e del Napoli hanno già permesso di immaginare una corsa a due che vede l’Inter la squadra da battere e i bianconeri come principali antagonisti.

Il ‘Derby d’Italia’, dunque, metterà di fronte i primi e i secondi della classe. La pausa delle formazioni nazionali però spesso spariglia le carte, tra infortuni e rientri last minute. Alla voce indisponibili si aggiunge Manuel Locatelli. Per il centrocampista – capitano contro il Cagliari – una lieve frattura alla decima costola riportata proprio contro gli isolani. Da valutare i tempi di recupero, ma rimane in forte dubbio per l’Inter.

Juventus, Locatelli in dubbio per l’Inter: tutte le soluzioni di mister Allegri e la suggestione Nicolussi Caviglia

Il reparto di centrocampo della Juventus perde, verosimilmente, uno dei suoi punti cardine. Una zona di campo in forte difficoltà numerica, che vede nell’infortunio di Manuel Locatelli l’ennesimo duro colpo.

La coperta per Max Allegri è ancora una volta corta. Ipotizzando una assenza di Locatelli, il tecnico dece giocoforza inventarsi qualcosa. Rientrerà però Adrien Rabiot, e questa è una buona notizia. Il francese però non è il regista della formazione bianconera. Quali sono le soluzioni tattiche ipotizzabili?

Viene da pensare che possa essere il momento di Hans Nicolussi Caviglia, che a detta dello stesso Allegri ha le caratteristiche per giocare in quel ruolo. E’ l’opzione tatticamente più idonea, che permetterebbe di non stravolgere lo spartito della Juventus. Una linea mediana composta da Rabiot-Nicolussi Caviglia-Miretti sarebbe quindi la scelta più basica: fuori il regista titolare, dentro la sua riserva. Lanciare però il classe 2000 dal primo minuto proprio contro l’Inter potrebbe però essere rischioso.

Ecco allora gli altri scenari disponibili. Per mantenere la mediana ‘a cinque’, bisogna riportare Weston McKennie in mezzo al campo. Questa ipotesi ha due complicazioni, la prima di natura fisica, l’altra invece tattica. Per permettere al texano di giocare in mezzo, Timo Weah deve tornare sulla destra… il newyorkese non è partito con gli USA ma deve ancora recuperare del tutto. Altrimenti, come variante sul tema, può agire a destra anche Andrea Cambiaso. Sul piano tattico, uno tra Rabiot, Miretti e lo stesso McKennie dovrebbe piazzarsi davanti alla difesa. In una posizione non sua, a meno che Allegri non schieri una coppia McKennie e Rabiot, con Miretti un po’ più avanzato. Questo permetterebbe a tutti i centrocampisti di essere più a loro agio, ma sarebbe una soluzione più offensiva delle Juventus osservate fino ad oggi.

Il ruolo di metronomo è un ruolo delicato e in rosa l’unica vera alternativa a Locatelli è proprio Nicolussi Caviglia. Allegri ha dieci giorni per lavorare col ragazzo cresciuto a pane e Juve, per valutare la sua affidabilità in un ruolo e in una gara così importanti. Ad oggi, pare insensato pensare ad un passaggio alla difesa ‘a quattro’. In emergenza, Allegri si affiderà sulle poche certezze che ha la sua Juve oggi. Una di queste è sicuramente la tenuta difensiva del trio Gatti-Bremer-Rugani, in attesa di Danilo (anche lui in forte dubbio).