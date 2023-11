Torino, Juric corre ai ripari: tantissimi infortuni, ma il problema è un altro

Il Torino è reduce da sette punti nelle ultime tre partite ma Juric deve risolvere un problema piuttosto serio sugli infortuni

Dopo una prima parte di stagione complicata, il Torino sembra aver trovato la quadra per essere protagonista all’interno del campionato; i granata sono reduci da sette punti nelle ultime tre partite e in casa del Monza hanno fornito una prestazione di buonissimo livello. Ora la sosta prima di tornare in campo ed affrontare, in trasferta, il Bologna in quella che è senza ombra di dubbio una prova importante per i ragazzi di Juric.

L’allenatore, ora che ha trovato la giusta continuità, vuole proseguire su questa strada in modo da recuperare il terreno perso nelle prime giornata; la pausa, da un certo punto di vista, arriva nel momento migliore considerando una grossa difficoltà che il tecnico si trova costretto ad affrontare.

Stiamo parlando del tema legato agli infortuni; l’ultimo, in ordine di tempo, è stato quello di Linetty. Il centrocampista, nel match in casa del Monza, è stato sostituito poco dopo la mezz’ora andando ad aumentare il numero degli infortunati in casa granata fino a questo momento. Sono ben diciotto, infatti, i giocatori che si sono fermati e questo rappresenta un problema non di poco conto per il Torino.

Bisogna andare a trovare una soluzione perché la stagione è ancora lunga e Juric deve poter contare su tutta la rosa a disposizione anche se, da questo punto di vista, l’infortunio subito da Schuurs (nel match contro l’Inter) costringerà l’allenatore a dover fare a meno del difensore per tutta la stagione. Come detto, però, sono diciotto i giocatori che si sono fermati in questa prima parte di campionato.

Juric e il problema degli infortuni: Schuurs il più grave

Una situazione difficile da gestire; diciotto infortunati rappresentano un numero serio su cui bisogna andare a lavorare in modo da affrontare la stagione nel migliore dei modi. Abbiamo parlato dello stop di Linetty, centrocampista fondamentale nella rosa di Juric e dello stop di Schuurs, uno dei leader difensivi dei granata.

Sempre a livello difensivo bisogna andare a parlare di Djidji che non ha ancora iniziato la stagione e questo rappresenta un problema non di poco conto perché, a livello difensivo, Juric non ha mai potuto schierare la sua idea di difesa titolare. In mezzo al campo va registrato anche lo stop di Ricci, giocatore indispensabile per la sua capacità di dettare tempi e ritmi di gioco.

Sugli esterni bisogna segnalare anche lo stop subito da Rodriguez mentre, per quanto riguarda il reparto offensivo, Juric è stato costretto (in momenti diversi del campionato) a rinunciare a Pellegri, Sanabria e Zapata. Un problema, quello degli infortuni, da risolvere il prima possibile perché la squadra vuole vivere una stagione da protagonista.