Ronaldo il Fenomeno, il record ‘rubato’ dal giovanissimo gioiello verdeoro

Endrick ha battuto un primato che apparteneva a Ronaldo il Fenomeno. E’ l’indizio dell’avvio di una gloriosa carriera di calciatore?

Le gesta di Ronaldo il Fenomeno – così era stato soprannominato nella sua esperienza in Italia – sono ben note a tutti i tifosi di calcio. Il brasiliano si è ritirato da tempo, ma sono ben pochi coloro che non ne ricordano qualche accelerazione bruciante o uno dei suoi dribbling fulminanti che, letteralmente, lasciavano sul posto il difensore avversario.

Un repertorio tecnico con pochissimi eguali lo ha fatto diventare il beniamino del pubblico, in squadre come il Cruzeiro, il Barcellona, l’Inter o il Real Madrid. E un giocatore così non poteva che collezionare record su record: per esempio è uno dei pochissimi atleti ad aver vinto due volte la Coppa del Mondo, nel 1994 quando era giovanissimo e nel 2002 in Asia.

E proprio ai mondiali è collegato un record che Ronaldo il Fenomeno ha recentemente perso, perché di fatto glielo ha ‘soffiato’ un suo giovanissimo e talentuoso connazionale. Di che si tratta? Scopriamolo.

Endrick ripeterà i successi di Ronaldo il Fenomeno?

Ebbene, il Brasile si trova probabilmente ad avere tra le mani un nuovo grandissimo talento. Infatti, era dai tempi di Ronaldo il Fenomeno che un giocatore minorenne non veniva convocato dalla nazionale verdeoro. E’ successo poco tempo fa: Endrick, talento classe 2006 già acquistato dal Real Madrid per 60 milioni, sta stupendo in patria con prestazioni eccellenti e, soprattutto, i gol.

Nelle ultime due partite di campionato con il Palmeiras le sue reti hanno permesso alla squadra di agganciare il Botafogo al primo posto in classifica del ‘Brasilerao‘. Ma Endrick Felipe Moreira de Sousa – questo il suo nome completo – non si scopre oggi.

Alla sua seconda stagione con il Palmeiras, dopo aver militato nelle giovanili, l’attaccante classe 2006 sta già mostrando qualità che lo fanno sembrare più maturo rispetto alla sua età anagrafica e, soprattutto, già pronto per vestire la maglia della Selecao. Non le nazionali giovanili, dunque, ma la nazionale maggiore. Così la pensa il Ct della nazionale brasiliana Diniz.

E proprio qui sta la novità: la convocazione di Endrick gli ha di fatto permesso di essere il più giovane calciatore in nazionale verdeoro dai tempi di Ronaldo, nel lontano 1993. Il Fenomeno, all’epoca della prima convocazione, aveva 17 anni, 6 mesi e 6 giorni, mentre con Endrick siamo a 17 anni, 3 mesi e 16 giorni. Tre mesi in meno dunque, e un record ‘rubato’ al grande Ronaldo.

Endrick come Ronaldo: è il convocato più giovane da Usa ’94

Erano molti anni che la nazionale brasiliana non sceglieva di convocare un giocatore così giovane. L’ultima volta fu nel lontano 1994, quando l’allora Ct, Carlos Alberto Parreira – per stabilire i selezionati per il mondiale negli Usa – scelse Ronaldo il “Fenomeno” ad integrare una rosa che comprendeva in attacco anche il campione Romario. Fu una convocazione fortunata, perché il Brasile – pur senza il contributo del giovanissimo Fenomeno – vinse poi il mondiale, a spese dell’Italia.

Gli altri casi di minorenni convocati nella nazionale maggiore risalgono a parecchi anni fa. Infatti, prima dell’ex interista, era toccato ad “O Rei” Pelè e a Edu, suo compagno nel Santos.

Endrick batte così Ronaldo il Fenomeno, ma anche l’altro giocatore su cui il Brasile ha puntato molto negli ultimi anni, ovvero Neymar. Quest’ultimo infatti fu convocato per la prima volta da maggiorenne, a 18 anni, così come Vinicius Junior e Rodrygo, futuri compagni di squadra del grande talento del Palmeiras nel Real Madrid.

Ora spetterà al giovanissimo calciatore rivelarsi all’altezza di una maglia così ‘pesante’. L’idolo del Palmeiras è stato infatti selezionato dal ct del Brasile Fernando Diniz per disputare le partite contro Colombia e Argentina, valide per la qualificazione al Mondiale del 2026. Non dunque amichevoli, ma partite di importanza primaria per il cammino del Brasile.