Nuovo nome per l’attacco del Milan: colpo internazionale

Il Milan potrebbe mettere un nuovo nome nel mirino per l’attacco: occhio al profilo di Youssef En-Nesyri, centravanti del Siviglia: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sembrava uscito dal tunnel della carenza di vittorie con il trionfo, a Milano in Champions League, contro il PSG di Luis Enrique, ma non è riuscito a trovare continuità nella trasferta di Lecce in occasione della dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, che al Via Del Mare si erano portati in doppio vantaggio, sono stati rimontati dalla squadra allenata da Roberto D’Aversa e, se non ci fosse stato il VAR, avrebbero addirittura perso la gara. Nel finale di partita è stato espulso Olivier Giroud che salterà le prossime due giornate e il Milan ora si trova di fronte alla solita questione, atavica, legata al reparto offensivo: chi gioca al centro dell’attacco?

Okafor non sta facendo male, ma non è un centravanti vero e proprio come il francese, mentre Jovic sta deludendo. In quest’ottica, anche in vista della finestra invernale di calciomercato, il Milan potrebbe mettere gli occhi su un nuovo profilo internazionale: stiamo parlando di Youssef En-Nesyri, bomber del Siviglia detentore dell’Europa League, vinta contro la Roma di Josè Mourinho.

Attenzione a En-Nesyri per il Milan, un bomber ‘mondiale’

Youssef En-Nesyri, protagonista all’ultimo mondiale con il Marocco rivelazione, potrebbe essere il centravanti giusto per il Milan di Stefano Pioli. Il bomber del Siviglia vale circa 20 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero provare a tirare un po’ il prezzo nei confronti del club andaluso vista l’imminente scadenza del contratto del calciatore africano, che vedrà il suo accordo con la società spagnola terminare nel 2024.

In questa stagione, nella Liga, En-Nesyri ha messo a segno 4 reti in 11 gettoni, mentre in Champions League ha realizzato un gol. Il marocchino non è una macchina da gol, ma un giocatore più alla Olivier Giroud, bravo a collaborare con la squadra e, soprattutto, a segnare i gol pesanti.