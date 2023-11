Nuovo infortunio e guai per Allegri: “Siamo col fiato sospeso”

Il centrocampista della Juventus, potrebbe saltare la sfida contro l’Inter. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Massimiliano Allegri incrocia le dita per il suo giocatore, che rischia di non recuperare per la super sfida di domenica 26 novembre.

Stiamo parlando di ManuelLocatelli, il quarto giocatore – dopo Merete, Toloi e Calabria, a non poter rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti per le sfide contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina che valgono la qualificazioni ai prossimi Europei.

Il centrocampista della Juventus è stato, infatti, rispedito a casa dopo aver effettuato gli esami strumentali del caso, a Coverciano, che hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta a una costola. Non si conoscono i tempi di recupero, ma molto dipenderà, chiaramente, dalla sintomatologia dell’infortunio e dal dolore che avvertirà il giocatore.

C’è così ansia e preoccupazione dalle parte della Continassa. Massimiliano Allegri potrebbe non avere a disposizione il suo centrocampista per la partita più importante della stagione. Alla ripresa del campionato, i bianconeri, infatti, ospiteranno l’Inter, per un match che torna ad avere un sapore di Scudetto.

Juve, Momblano: “Martedì capiremo meglio le condizioni di Locatelli”

A dare gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Locatelli è stato il giornalista Momblano, che conferma quanto sia difficile capire se potrà esserci:

”Non c’é un tipo di azione per accelerare il recupero – afferma a Juventibus -. Siamo tutti con il fiato sospeso. 13/14 giorni possono essere un tempo un po’ limite. Assoluto riposo per 7/8 giorni e poi lunedì o martedì prossimo capiremo meglio”. Servirà dunque aspettare per capire se Locatelli potrà sfidare l’Inter. I tre di centrocampo, senza il recupero dell’ex Milan, sarebbero così Miretti, Rabiot e McKennie, che lascerebbe la fascia destra.

Massimiliano Allegri deve chiaramente fare i conti con le assenze di Pogba, fermato per doping, e con la squalifica per calcioscommesse di Fagioli. La situazione non è certo delle migliori, ma il tecnico livornese si augura di avere notizie positive a breve, anche da Danilo, Weah e Alex Sandro