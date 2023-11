Milan, niente rinnovo: il francese torna a casa

Le ultime sul calciomercato del Milan: i rossoneri potrebbero perdere il giocatore, finito nel mirino di club transalpini

Dopo anni complicati, il Milan Primavera è tornato finalmente a fare bene. Il lavoro di Ignazio Abate sta portando i suoi frutti e i tanti talenti scovati in giro da Geoffrey Moncada e i suoi uomini stanno crescendo partita dopo partita.

Anche i risultati sono più che ottimi, con i rossoneri secondi in campionato, ad un solo punto dai cugini dell’Inter. In Youth League, invece, il Diavolo dell’ex terzino destro ha conquistato nove punti, battendo Newcastle, Borussia Dortmund e Psg. Proprio con i francesi, a Parigi, è arrivata l’unico ko europeo.

Ma più che i risultati, ottimi, dalle parti di Casa Milan sono soddisfatti, come detto, della crescita dei tanti calciatori: da Bartesaghi a Simic, passando per Jimenez, Zeroli, Cuenca e Camarda, sono solo alcuni dei giovani che stanno facendo bene.

Tra questi c’è anche Clinton Nsiala, uno dei francesi, portati in Italia da Moncada. Proprio il difensore centrale, classe 2004, è finito nel mirino di diversi club.

Milan, possibile addio a zero per Nsiala

Il giocatore, in gol nell’ultimo match contro il Psg, stando a quanto riportato, da footmercato, piace davvero a mezza Europa.

Secondo il giornalista Sebastien Denis, club di Ligue 1, Ligue 2 e di Serie A starebbero pensando a Nsiala, ma attenzione anche alla possibile pista svizzera o tedesca.

Il giocatore, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, appare dunque un’occasione per molti: il Milan, però, vorrebbe provare a blindarlo con un nuovo contratto. Ma al momento l‘entourage del giocatore non avrebbe dato il via libera al triennale che sarebbe stato offerto dai rossoneri.