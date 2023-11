La scelta è già stata fatta: doppio colpo in Serie A dal Chelsea

Dalla Premier League alla Serie A: il Chelsea li manda via e potrebbero approdare nel nostro campionato a gennaio

Il mercato delle occasioni. Gennaio lo è sempre stato e lo sarà ancora di più quest’anno. I club di Serie A, big comprese, aspettano l’occasione giusta, l’affare a poco prezzo per rinforzare la propria squadra senza pesare sul bilancio.

Ecco allora i riflettori puntati sulle big d’Europa ed in particolare sugli esuberi, quei calciatori che nella prima parte di stagione hanno trovato poco spazio e sanno che le cose non cambieranno da qui a fine anno. La Premier League da questo punto di vista è il campionato che offre le maggiori opportunità e non è un caso che proprio in Inghilterra guardano le squadre che hanno bisogno di forze nuove per gennaio.

Lo fa ad esempio la Juventus che punta Hojlberg, Partey e Phillips per il centrocampista, ma non soltanto i bianconeri. Anche perché in Premier c’è un club che è stato costruito senza badare a spese e che ora si trova in difficoltà: il Chelsea. Pochettino ha una rosa ampia, anche troppo, ed allora in inverno qualcuno può partire. Ma chi è il nome giusto per il nostro campionato?

Calciomercato, doppio colpo dal Chelsea

Da Broja a Chalobah, passando per Lavia e Sarr tanti sono i calciatori che a gennaio potrebbero lasciare i Blues. Calciomercato.it ha chiesto quale fosse quello giusto per la Serie A e sono due i nomi che hanno raccolto più voti.

Broja e Chalobah sono i colpi da mettere a segno dal Chelsea per una delle big del nostro campionato. Entrambi arrivano al 40% di voti, mentre Lavia si ferma al 20%. Nessuno indica in Sarr l’uomo giusto per rinforzare una delle compagini della Serie A.