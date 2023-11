Juventus, affare rinviato a giugno: si chiude a 60 milioni

La Juventus sta pensando a come rinforzare la rosa per la prossima stagione e ha messo nel mirino un giocatore dal valore di 60 milioni

Il campionato di Serie A è andato in pausa per dare spazio alla nazionale in una sosta decisiva per gli Azzurri che devono ottenere la qualificazione ai prossimi Europei. Nella dodicesima giornata abbiamo assistito al successo della Juventus sul Cagliari; una vittoria che permette ai bianconeri di tenere il passo dell’Inter e presentarsi, al big match del prossimo 26 novembre.

La Juventus, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di avere le capacità per poter lottare fino alla fine con i nerazzurri. Poter preparare gli impegni settimanalmente può rappresentare un punto di forza decisivo nel corso della stagione. A questo bisogna aggiungere anche il prossimo mercato invernale dove i bianconeri possono andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

Il reparto su cui intervenire è, senza dubbio, il centrocampo visto le note vicende che hanno coinvolto Pogba e Fagioli; nel sistema di gioco di Allegri può essere molto utile una mezzala e, da questo punto di vista, piace un calciatore molto importante il cui affare però sembra essere rinviato alla prossima sessione invernale di mercato. Stiamo parlando, come riportato da ‘todofichajes’, di Olmo.

Olmo piace alla Juventus: possibile affare a giugno

La stagione di Olmo è iniziata nel migliore dei modi; il classe 1998, infatti, ha deciso la Supercoppa di Germania realizzando una magistrale tripletta contro il Bayern Monaco. Prestazione di assoluto livello da parte di un giocatore con una qualità tecnica superiore alla media; in Bundesliga, fino a questo momento, ha giocato cinque partite per via dell’infortunio che gli ha impedito di dare il contributo sperato. Le qualità tecniche del giocatore, però, sono indiscutibili con Olmo in grado di rappresentare un punto di forza indiscutibili per il suo Lipsia.

La Juve ha messo gli occhi sul classe 1998 ma l’affare si farà, eventualmente, il prossimo giugno; il club tedesco, infatti, non si priverà del giocatore nel corso della stagione visti gli obiettivi importanti del club. Per portarlo via dal Lipsia, i bianconeri devono mettere sul piatto 60 milioni di euro, la clausola rescissoria del fantasista quando ha rinnovato il proprio contratto; un prezzo che può essere raggiunto sia con la qualificazione alla prossima Champions League sia con qualche cessione nel corso della prossima estate.