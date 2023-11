Serie A, Juventus-Cagliari 2-1: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

La Juventus ospita il Cagliari a Torino nel secondo anticipo del sabato valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da una parte i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da quattro vittorie di fila senza subire gol contro Torino, Milan, Verona e Fiorentina, vogliono allungare la striscia prima della sosta per le Nazionali. Priva dello squalificato Rabiot, la ‘Vecchia Signora’ vuole un altro successo per scavalcare almeno per una notte l’Inter in testa alla classifica. Dall’altra parte i rossoblu del grande ex Claudio Ranieri, che a loro volta vengono da due partite vinte contro Frosinone e Genoa, sognano il colpaccio per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La gara sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale a dicembre 2021, con la Juve che si impose con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Kean e di Bernardeschi. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Viola; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 28; Juventus 26; Milan* 23; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Frosinone e Torino 15; Genoa e Lecce* 14; Sassuolo* 12; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana* 5.

*una gara in più