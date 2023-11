Effetto Messi, in MLS la popolarità del calcio dilaga: alcuni numeri interessanti

Leo Messi sempre più re del calcio negli Usa, ma d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Le cifre chiave.

La Pulce ha segnato la storia del calcio negli ultimi vent’anni. La sua rivalità con CR7 ha contribuito ad elevare lo spettacolo e l’attenzione dei media ed ora il non più giovanissimo attaccante argentino, si gode i riflettori e la popolarità oltreoceano – militando in un club della MLS.

Nell’Inter Miami, infatti, Messi è diventato subito un punto di riferimento, anzi il punto di riferimento, pur non riuscendo a far fare alla squadra un complicatissimo salto in classifica, dopo un avvio stentato di campionato.

Ciò non toglie che l’argentino sia da tempo un protagonista indiscusso del calcio americano: scopriamo perché.

Leo Messi: un inizio con il botto e il titolo di MVP

Leo ha firmato per giocare nell’Inter Miami, con l’obiettivo di portare il club nell’élite del soccer. La missione finora è solo in parte riuscita, dato che – a parte la finale di Us Open Cup conquistata (e persa contro Houston anche a causa della sua mancanza in campo) e la vittoria della Leagues Cup – il traguardo playoff è sfumato.

Ma il boom mediatico c’è stato, inevitabilmente. Come pure a livello sportivo, le buone/ottime prestazioni di Leo Messi non si sono fatte attendere. 10 gol nelle prime 7 partite di Leagues Cup sono un biglietto da visita che non ammette dubbi, mentre ha impiegato un mese per far vincere a Miami il primo trofeo da mettere in bacheca.

E’ un club giovane che da Messi ha saputo trarre finora il meglio, nonostante l’ultimo posto in campionato all’arrivo del campione argentino e l’esclusione dai playoff. Ma l’apporto del capitano della nazionale argentina non poteva che essere consistente ed immediato.

Inter Miami lo ha così premiato con il titolo di MVP 2023. I numeri sono oggettivi: in sole 14 partite ha firmato 11 gol e 8 assist, diventando in pochissimo tempo elemento inamovibile e fonte di ispirazione per nuove vittorie.

Da notare un precedente ‘illustre’: prima della Pulce, il premio di MVP era andato a Gonzalo Higuaín, ovvero il capocannoniere storico dell’Inter Miami con 29 reti realizzate. Ma Leo Messi ha un nuovo obiettivo nel 2024: battere proprio questo record del suo collega connazionale. Sicuramente il talento per farlo non gli manca.

Messi, la sua popolarità senza limiti negli Usa

L’effetto traino rappresentato dalla presenza del campione argentino è evidente, ma è anche vero che l’attenzione verso il soccer in America è crescente da anni. Prima di Leo Messi, infatti, i giocatori di fama giunti dall’Europa, e non solo, erano già parecchi. Tra gli altri, anche l’italiano Giovinco che, oltreoceano, ha saputo farsi apprezzare.

Ma oggi la MLS ormai spopola: con una media di 22.111 spettatori a partita, il campionato americano non ha mai avuto così tanti spettatori come nel corso di quest’anno. Mentre le 29 squadre che compongono il campionato Usa hanno registrato in totale 10 milioni e 900 mila spettatori stagionali. Insomma il calcio piace, attira e viene praticato dai giovani statunitensi. Non è più uno sport di nicchia rispetto ad altri tipicamente a stelle e strisce, insomma.

Negli Usa il beniamino argentino ha mostrato il suo ultimo trofeo individuale prima della partita amichevole di Fort Lauderdale, che ha visto Inter Miami competere contro New York City FC. Al grande evento non mancavano ovviamente i tifosi, come pure il proprietario dell’Inter Miami, Jorge Mas, e il commissario della MLS Don Garber.

La gara è poi finita 2-1 per gli avversari, ma poco importa. L’occasione era quella giusta per celebrare l’idolo Messi: sulla maglia da gioco, non a caso, è stata applicata una patch speciale. Un M con due capre, a simboleggiare il GOAT – ovvero Leo Messi.

Biglietti in aumento per vedere Inter Miami nelle gare di MLS

Prima dell’approdo del campione argentino il prezzo medio per una partita dell’Inter Miami — in uno stadio tutto sommato abbastanza piccolo, specialmente per gli standard americani (21.000 posti in totale) — era di 25 dollari.

Dalla scorsa estate e dunque dall’arrivo di Leo Messi, si è saliti alla ragguardevole cifra di 440 euro. La passione per il bel calcio ha però prevalso e l’aumento esponenziale del costo del biglietto non ha infatti impedito l’esaurimento dei posti, a ogni partita giocata da Messi.

Non solo: anche nelle altre città l’occasione di vedere il grande talento ha determinato imponenti cifre. Nell’ultima partita della stagione regolare, ad esempio, l’Inter Miami ha disputato una gara in trasferta a Charlotte innanzi a più di 66mila spettatori. Un po’ come un ‘tutto esaurito’ in un grande stadio europeo.