Defrel, i numeri di un giocatore che al Sassuolo può far sempre comodo

Grégoire Defrel è un giocatore che spesso fa parte delle rotazioni offensive a gara in corso. Quanto vale al Fantacalcio?

Nell’esperienza nel calcio professionistico di André Grégoire Defrel, il campionato italiano ha rappresentato finora il terreno dove esprimersi al meglio delle possibilità. Francese, classe 1991, Defrel è un attaccante che ha militato in varie squadre sia di Serie A che di Serie B. In categoria cadetta è stato ad esempio al Cesena, mentre nel principale torneo italiano è stato visto vestire le maglie, tra le altre, di Samp e Roma.

Oggi è alla quinta stagione consecutiva al Sassuolo, di cui è rimasto – nel tempo – un punto di riferimento. Non un titolarissimo, ma comunque un elemento su cui la panchina può contare all’occorrenza – e soprattutto a gara in corso.

La scheda che segue fornirà alcuni numeri e dati sul suo avvio di campionato nella stagione 2023/2024, spiegando com’è andata la sua prestazione nell’ultima gara in cui è sceso in campo e offrendo alcune statistiche, che interesseranno non soltanto all’appassionato di calcio e/o tifoso del Sassuolo, ma anche chi si cimenta con il celebre gioco simulativo del Fantacalcio. I dettagli.

Come ha giocato Defrel nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana?

Il calciatore francese finora ha giocato quasi sempre spezzoni di gara nei secondi tempi, calandosi nel ruolo di sostituto degli attaccanti neroverdi titolari. In effetti c’è concorrenza nel reparto offensivo del Sassuolo e a ‘pagarne il prezzo’ è non, non di rado, proprio Defrel che comunque, non è più giovanissimo. Tuttavia nell’ultima gara di campionato, e per la seconda volta in stagione, l’attaccante ha giocato titolare, partendo dal primo minuto.

Nel dodicesimo turno il Sassuolo affrontava, tra le mura amiche, la Salernitana di mister Pippo Inzaghi: la prestazione di Defrel è stata tutto sommato convincente, apparendo lucido determinato a fare bene. In particolare, sua la sponda per il secondo gol neroverde ad opera di Thorstvedt. Un assist che ha alzato la valutazione finale.

Perciò un positivo ritorno in campo dall’inizio, e che potrebbe convincere l’allenatore Dionisi a sceglierlo nuovamente come elemento da schierare tra i titolari.

La sua valutazione al Fantacalcio è stata pari a 7,5.

Defrel, i voti al Fantacalcio

Il transalpino ha più volte dimostrato, nelle varie stagioni in cui è stato impiegato nel Sassuolo, di essere un attaccante capace di svariare abilmente su tutto il fronte d’attacco, e in grado di calarsi in ogni ruolo di un attacco a tre.

Ecco perché al Sassuolo, dove pure la concorrenza in attacco non manca con giocatori come Berardi o Pinamonti, non si sono di certo dimenticati di lui. Defrel è finora entrato in campo in otto gare su dodici di questa prima parte del torneo di Serie A. Ma lo ha fatto – dicevamo – molto spesso entrando dalla panchina e disputando spezzoni della seconda frazione di gioco. Ecco perché è andato a voto soltanto in tre occasioni, oltre all’ultima gara.

In particolare Defrel ha ottenuto un sei come Fantavoto alla prima giornata, la sola altra gara in cui finora ha giocato da titolare. Contro l’Atalanta era partito dal primo minuto, con una prestazione senza infamia e senza lode, e con un Fantavoto finale pari a sei.

Sono poi seguite due gare senza voto per lo scarso minutaggio, alla quinta ed alla sesta di campionato. All’ottava giornata, invece, Defrel – entrato in campo al 65′ contro il Lecce – ha ottenuto un’altra sufficienza, non replicata però nella gara immediatamente successiva contro la Lazio. Nel match, infatti, il francese – entrato al 60′ – non è stato brillantissimo, cogliendo alla fine un modesto 5,5 come Fantavoto.

I numeri di Defrel in breve

Le cifre sintetiche non danno mai una valutazione a 360° di un giocatore, ma sicuramente aiutano ad avere un quadro complessivo e a capire qual è stato finora il contributo in campo di Defrel.

Eccole di seguito:

Partite a voto: quattro;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,25.

Defrel vale l’acquisto al Fantacalcio?

Sulla carta Grégoire Defrel è un elemento utile al gioco neroverde. Si presenta infatti come calciatore tecnico ed elegante nelle movenze, potenzialmente pericoloso sia in fase di rifinitura che in fase di finalizzazione, in cui sa mostrare freddezza al momento del tiro. Solitamente è lucido nelle scelte ed è in grado di proteggere bene il pallone dal marcatore diretto, mostrando qualità.

Inoltre tra le sue abilità vi è il tiro della distanza, che può tornare molto utile specie in situazioni di partita in stallo.

Per il Sassuolo resta un giocatore prezioso, come dimostra il suo utilizzo continuativo nelle varie stagioni. Non un titolarissimo ma un elemento versatile in caso di necessità, e incluso nelle rotazioni offensive a gara in corso. Nello scorso campionato di Serie A ha ottenuto 25 presenze con 2 gol e 1 assist.

Per la stagione 2023/2024 non si prevede un ampio utilizzo o, comunque, un gran numero di partite giocate dal primo minuto. Molto più probabili gli ingressi a gara in corso e questo significa che per chi gioca al Fantacalcio, Defrel è un calciatore da ultimo slot in leghe molto numerose. Per un prezzo non maggiore di 10/15 crediti su budget di mille.