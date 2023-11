Bologna, ecco il ‘nuovo Zirkzee’: Thiago Motta punta tutto su di lui

Il Bologna è una delle grandi sorprese del massimo campionato italiano; la società vuole regalare a Thiago Motta un nuovo Zirkzee

Nell’ultima giornata di campionato, il Bologna è caduto in casa della Fiorentina con il punteggio di due a uno; sconfitta che ha interrotto una striscia di dieci risultati positivi con quattro vittorie e sei pareggi. I rossoblù non perdevano dalla prima partita quando, davanti al proprio pubblico, si arresero al Milan di Pioli. La squadra, nonostante il passo falso, rappresenta una delle sorprese di questa prima parte di stagione; anche al Franchi i ragazzi di Thiago Motta hanno dato prova di una precisa idea di gioco e della voglia di fare la partita.

Uno dei protagonisti del Bologna di questa prima parte di stagione (e anche del match in casa della Fiorentina) è senza dubbio Zirkzee. L’attaccante ha realizzato, fino a questo momento, quattro gol e due assist e sta fornendo una serie di prestazioni di altissimo livello; giocatore con qualità importanti e in grado di far esprimere al meglio la propria squadra.

Zirkzee è, senza ombra di dubbio, uno dei giocatori più importanti del Bologna e rappresenta un punto di forza per permettere ai rossoblù di togliersi diverse soddisfazioni. La squadra, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di poter lottare fino alla fine per un posto alla prossima Conference League; ecco perché la società sta pensando a come rinforzare la rosa nel mercato invernale per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione

Calciomercato Bologna, Rafa Mir e Veliz come vice-Zirkzee

Una squadra che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi; il Bologna sta dimostrando di poter competere per obiettivi importanti e questo grazie ad un gioco che vede la squadra voler dominare la partita indipendentemente dall’avversario. La società rossoblù per essere protagonista fino alla fine della stagione sta pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta e uno dei reparti su cui vuole intervenire è l’attacco.

Da questo punto di vista si cerca un vice Zirkzee, un giocatore che possa trascinare la squadra dal punto di vista dei gol. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sono due i nomi su cui la società sta lavorando e il primo è quello di Veliz; l’attaccante sta giocando poco al Tottenham e il suo trasferimento a Bologna potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua stagione.

Tra i giocatori monitorati, però, troviamo anche Rafa Mir; il centravanti del Siviglia piaceva anche al Milan e ora potrebbe arrivare in Italia. Due nomi per andare a rinforzare l’attacco del Bologna e permettere ad un tifoseria intera di continuare a sognare.