Blitz della big inglese: più di 100 milioni per Osimhen

Il bomber nigeriano torna protagonista sul calciomercato, con il top club della Premier pronto ad andare all’assalto del suo cartellino

In attesa di conoscere il nome del sostituto di Rudi Garcia, con Mazzarri che ha sorpassato Tudor per una questione contrattuale, torna alla ribalta il possibile addio al Napoli di Victor Osimhen dati i contrasti col club e le enormi difficoltà fronte rinnovo del contratto. Naturalmente a giugno più che a gennaio, anche se nel mercato invernale potrebbero tornare alla carica un paio di club della Saudi League e altrettanti della Premier.

A proposito di Inghilterra, in queste ore il londinese ‘The Standard’ parla di un ritorno di fiamma del Chelsea (ora decimo in campionato…) per il numero 9 azzurro. Il club di Todd Boehly ha intenzione di tornare a spendere cifre importanti sul calciomercato e uno dei prossimi obiettivi sarà proprio un centravanti di razza.

Ai nomi di Toney, di rientro dalla squalifica per scommesse, e Nusa va aggiunto proprio quello del nigeriano. I londinesi puntano all’acquisto di un bomber già nella vicina sessione invernale, ma in realtà potrebbero anche decidere di aspettare giugno considerato che il target dovrà essere per forza di cose un nome di grandissimo spessore internazionale.

Per Osimhen, quindi, potrebbero attendere l’estate prossima visto che difficilmente De Laurentiis accetterebbe di privarsene nel bel mezzo della stagione. Il traguardo Champions è imprescindibile per le casse del Napoli e sarebbe complicato raggiungerlo senza avere a disposizione il classe ’98.

Il Chelsea sa già che il patron dei campioni d’Italia farebbe partire Osimhen – che a Tv Play ha confessato di avere come idolo Dider Drogba, ‘Leggenda’ del Chelsea – soltanto per una cifra superiore ai 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro.

Napoli, Osimhen punta l’Atalanta

Osimhen è assente da inizio ottobre a causa di un infortunio al bicipite femorale accusato in nazionale.

In questi giorni ha svolto terapie e lavoro personalizzato tra campo e palestra. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, il ventottenne potrebbe rientrare anche dopo la sosta, ovvero nella gara contro l’Atalanta di sabato 25 ottobre.