30 milioni sono troppi: Milan e Juventus nei guai

Obiettivo in comune per Juventus e Milan, ma si complicano i piani delle due big italiane: il club spara alto per la cessione nel mercato di gennaio

Juventus e Milan si sfidano sul mercato, mentre in campo i bianconeri sembrano aver preso il largo allungando a +6 in classifica sui rossoneri che stanno vivendo un momento complicato in campionato.

Pioli sta pagando i tanti infortuni, tra cui spicca l’assenza di Kalulu che dovrà fermarsi per almeno 4 mesi dopo lo stop accusato nelle scorse settimane. L’allenatore parmense ha bisogno di un rinforzo a gennaio per rimpolpare il settore difensivo, reparto che sta soffrendo l’emergenza in questa fase delicata della stagione. Il Dt Moncada ha osservato diversi profili in giro per l’Italia e l’Europa e tra questi una delle opzioni in cima alla lista del dirigente francese è Lloyd Kelly. Il difensore inglese è un tassello importante nello scacchiere del Bournemouth, ma è in scadenza il prossimo giugno con la compagine di Premier League. Situazione contrattuale che lo rende perciò appetibile per tante squadre, tra cui figura anche la Juventus in Serie A.

Calciomercato Milan e Juve, il Bournemouth spara alto: 30 milioni per Kelly

C’è un problema però per il Milan e la ‘Vecchia Signora’ nella corsa al 25enne nato a Bristol. Ovvero la volontà del Bournemouth di non privarsi a metà stagione di Kelly.

Il sodalizio di Premier, nonostante le difficoltà per il rinnovo di contratto e il rischio di perdere il giocatore a fine campionato a parametro zero, fa muro rispetto a un possibile addio anticipato del classe ’97. Il Milan è in pressing e resta un’ipotesi concreta per Kelly, mentre dall’Inghilterra rimbalza di una richiesta da 30 milioni di euro da parte del Bournemouth dare il via libera nel mercato invernale alla cessione del centrale inglese. Cifra fuori portata a gennaio per Milan e Juve, che eventualmente aspetterebbero l’estate per cercare di portarlo in Italia da svincolato. Da non tralasciare inoltre la concorrenza per le due big italiane da parte del Tottenham, che è tornato con prepotenza su Kelly dopo aver fallito l’assalto all’ex Bristol la scorsa estate.