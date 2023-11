Riecco Preziosi: pronto a comprare un club di Serie A

Preziosi, ex presidente del Genoa, sembra essere pronto a tornare nel massimo campionato italiano acquisendo un club molto importante

La Serie A, dopo la dodicesima giornata, è andata in pausa per la sosta nazionali; una pausa fondamentale per gli azzurri che devono ottenere la qualificazione ai prossimi europei. Uno stop, però, molto importante anche per alcune squadre che stanno vivendo un momento non semplicissimo; tra queste dobbiamo andare a menzionare, per forza di cose, il Verona. Gli Scaligeri, nell’ultima giornata di campionato, hanno perso uno a zero in casa del Genoa e la situazione di classifica non è per nulla semplice.

Otto punti in campionato, squadra in piena lotta per non retrocedere e cinque sconfitte consecutive (otto totali) per un Verona che non vince dalla seconda giornata quando si impose due a uno sulla Roma. Serve un cambio di passo repentino anche dal punto di vista realizzativo dal momento che i gol realizzati, fino a questo momento, sono stati solamente sette.

E’ chiaro che in una situazione del genere la posizione di Baroni sia in forte dubbio; dopo la sosta per le nazionali il Verona è atteso dal match casalingo con il Lecce, partita di grande importanza e che non può essere sbagliata. Non solo le questioni legate al campo ma anche le vicende societarie con la possibilità di un cambio di proprietà e, da questo punto di vista, occhio anche al nome di Preziosi.

Preziosi interessato al Verona: il punto

La situazione del Verona, dunque, non è per nulla semplice; la classifica è complicata e serve un cambio di passo. Come detto, però, bisogna fare attenzione anche al discorso societario perché non è da escludere un cambio di proprietà. Oltre all’interesse del fondo americano, sul club Scaligero troviamo anche l’interessi di Enrico Preziosi che sarebbe dunque pronto a tornare nel massimo campionato italiano.

Preziosi ha avuto un ruolo molto importante all’interno della Serie A; è stato, infatti, il presidente del Genoa acquistato nel 2023 e portato, nel giro di due stagioni, dalla Serie C al massimo campionato italiano. I rossoblù sono stati una meravigliosa realtà del calcio italiano ottenendo, nella stagione 2008/2009, il quinto posto che è valso al club la qualificazione all’Europa League. Una delle caratteristiche di quel Genoa era la capacità di vendere a prezzi decisamente importanti dimostrando ottime capacità di lavoro per quanto riguarda il mercato.

Parliamo, dunque, di una persona che sa come comportarsi nel mondo del calcio; Enrico Preziosi è interessato al Verona e potrebbe rappresentare una svolta importante nel futuro di un club che deve lavorare su due fronti, quello calcistico e quello societario.