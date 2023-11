Non solo Garcia, panchine bollenti: triplo esonero

Se Garcia è ormai in procinto di lasciare Napoli, altri tre allenatori non se la passano meglio: triplo esonero in vista

La pausa è un’occasione da sfruttare ed allora non è più il tempo dell’attesa e delle riflessioni. La sosta per le Nazionali diventa il momento giusto per il ribaltone in panchina.

Succede a Napoli, dove Garcia è ormai destinato a lasciare la squadra campione d’Italia, ma succede anche altrove, sempre in Italia. In particolare è la Serie B il campionato dove di panchine bollenti ce ne sono più d’una. Tre per l’esattezza, tutte con situazioni diverse.

Si parte dal Como dove Moreno Longo ha ricevuto il benservito nonostante il sesto posto in campionato e un ruolino di marci che conta sette punti nelle ultime tre partite. L’allenatore sarà sostituito con ogni probabilità da Cesc Fabregas, al suo esordio da tecnico di una prima squadra dopo aver allenato per qualche mese la Primavera del club lariano.

Come, ma anche altre due compagini di Serie B che sono pronte a cambiare la guida tecnica e lo faranno molto probabilmente nei prossimi giorni.

Calciomercato, Alvini e Viali a rischio: Spezia e Ascoli pensano all’esonero

A rischio c’è William Viali dopo la sconfitta dell’Ascoli proprio contro il Como. Il sedicesimo posto in classifica e le tre sconfitte consecutive spingono la società marchigiana a fare delle riflessioni.

Stando a quanto riportato da ‘Sky’, domani è previsto un vertice tra il club e l’allenatore dal quale arriverà la decisione definitiva con il possibile esonero di Viali. Esonero in vista anche per Alvini allo Spezia. La formazione ligure continua il suo digiuno di vittorie (una sola in tutto il campionato) e dopo il pareggio contro la Ternana il tecnico è sempre più a rischio.

L’esonero potrebbe arrivare approfittando della pausa per le Nazionali, ma dovesse esserci una conferma sarà a tempo con Alvini invitato a risollevare la squadra per non pagare poi dazio al prossimo stop. Panchine roventi quindi in Serie B: in tre hanno le valigie pronte.