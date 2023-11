Nocerino va allenare la squadra di Maldini: i dettagli

Il trentottenne napoletano ex Milan riparte dalla seconda lega americana dopo l’esperienza in Italia, al Potenza

Antonio Nocerino torna in panchina. E lo fa da dove è iniziata la sua carriera da allenatore, ovvero dagli Stati Uniti.

Come confermano le informazioni da noi raccolto, l’ex calciatore di Milan e Palermo ha firmato col Miami Fc. L’annuncio del suo ingaggio verrà ufficializzato in settimana dal club che ha come proprietario Paolo Maldini, oltre che l’imprenditore Riccardo Silva.

Fondato nel 2015, il Miami Fc milita nella USL Championship, cioè il secondo livello del campionato statunitense. Nocerino ha cominciato all’Orlando City come tecnico dell’Academy per poi passare al Potenza, allenato per un anno (fino a giugno scorso) dopo l’esperienza da responsabile del settore giovanile.

Col Miami ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione.