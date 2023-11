L’Italia sempre più in emergenza: nuovo convocato per Spalletti

Dopo i tanti forfait Luciano Spalletti corre ai ripari e convoca un nuovo giocatore in vista degli impegni con Macedonia e Ucraina

Due impegni decisivi affrontati con tanti infortuni. La dieci giorni che dirà se l’Italia andrà o no agli Europei senza passare per gli spareggi non si apre nel migliore dei modi per Spalletti.

Già quattro i forfait tra gli azzurri: a Meret, Calabria e Toloi, si è aggiunto oggi quello di Manuel Locatelli. Il commissario tecnico in conferenza aveva preannunciato nuove convocazioni e la prima è arrivata. Si tratta di Manuel Lazzari, esterno della Lazio, che va ad unirsi ai calciatori già presenti a Coverciano.

L’Italia è attesa da un doppio decisivo confronto: venerdì contro la Macedonia, lunedì in Germania contro l’Ucraina in quella che sarà una sfida da dentro o fuori.

Italia, i convocati per Macedonia e Ucraina: c’è Lazzari

Con l’ingresso di Lazzari tra i convocati dell’Italia, sono questi gli azzurri a disposizione di Spalletti per le due gare.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Manuel Lazzari (Lazio).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal);ù

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).