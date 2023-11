Il giocatore interrompe l’allenamento: allarme per Juve-Inter

Le ultime dal ritiro della Nazionale italiana, dove l’attaccante ha interrotto l’allenamento: la situazione

E’ iniziato con tre forfait il raduno della Nazionale italiana. Luciano Spalletti aveva inizialmente convocato ben ventinove giocatori. Tre di questi, Rafael Toloi, Davide Calabria e Meret, però, sono rimasti a casa per via degli infortuni accusati con le loro rispettive squadre.

In mattinata è toccato anche a Manuel Locatelli tirarsi fuori per un’infrazione ad una costola. L’attenzione in queste ore è davvero alto in vista delle decisive sfide contro la Macedonia del Nord e l‘Ucraina, che valgono la qualificazione ai prossimi Europei in Germania.

Italia, primo allenamento per gli azzurri: occhi puntati su Kean

I giocatori convocati, si sono allenati quest’oggi per la prima volta e da Coverciano giunge notizia di un Kean che non ha completato l’allenamento con il resto del gruppo:

l’attaccante della Juventus è uscito anzitempo dal campo con un cerotto sulla gamba sinistra, ma non si dovrebbe trattare di nulla di grave.

Hanno lavorato a parte, invece, Cambiaso e Cristante, alle prese con qualche problema fisico. Niente allenamento in gruppo, infine, anche per Di Lorenzo, chiamato a scontare una giornata di squalifica e quindi costretto a saltare il match contro la Macedonia del Nord.