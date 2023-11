Il comunicato UFFICIALE svela tutto: novità per Fagioli

Novità per Nicolò Fagioli che in attesa del rinnovo è protagonista di un nuovo annuncio ufficiale: la scelta è stata fatta

Un periodo turbolento da mettersi alle spalle per Nicolò Fagioli che ha iniziato il suo personale conto alla rovescia per il ritorno in campo che terminerà a maggio.

Intanto per il centrocampista della Juventus è in arrivo il rinnovo di contratto ma non solo. Una novità per l’ex Cremonese è arrivata quest’oggi con un comunicato che ha ufficializzato il cambio di agente. Fagioli è passato alla CAA Stellar che sui social ha dato il benvenuto il calciatore tra i suoi assistiti.

Il giocatore della Juventus è sicuramente in buona compagnia visto che l’agente ha tra i suoi assistiti, soltanto per fare qualche nome sempre in orbita bianconera, anche Szczesny e Kalvin Phillips, obiettivo di mercato di Giuntoli per il mese di gennaio. Ora che è stato ufficializzato il cambio di procuratore, si attende un altro annuncio ufficiale: quello del rinnovo di contratto.

Fagioli, come raccontato da Calciomercato.it, firmerà fino al 2028 con adeguamento del contratto.