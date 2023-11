Ennesimo disastro: dramma e sconfitta a tavolino

Nell’ultimo weekend di calcio è arrivata la quinta sconfitta a tavolino per una società che vive un momento terribile: la situazione

È una situazione surreale quella che si sta vivendo nel girone A di Eccellenza in Campania, lì dove un club ha appena collezionato la sua quinta sconfitta a tavolino in undici uscite. Uno score disastroso per una società, e soprattutto una tifoseria, che sta vivendo un vero e proprio incubo.

Al San Mauro nell’ultimo fine settimana non si è infatti disputata sul campo la sfida tra Casoria e Nola con l’ennesima rinuncia da parte dei padroni di casa che si avvicinano sempre di più all’esclusione dal campionato. Ultimo posto per il team viola con zero punti frutto di una sola vittoria e tre punti di penalizzazione nel computo di una stagione da incubo che non smette di sorprendere in negativo.

Dal canto suo il Nola di mister Sanchez si è presentato regolarmente sul terreno di gioco attendendo i canonici 45 minuti necessari all’ottenimento del successo a tavolino inevitabilmente decretato dalla terna arbitrale.

La stessa società bianconera sui propri profili social nel pomeriggio della gara ha scritto: “Trascorsi i 45 minuti da regolamento, vista l’assenza della squadra locale, l’arbitro ha decretato la fine della partita”.

Disastro in Eccellenza: quinta sconfitta a tavolino per il Casoria

Quinta sconfitta a tavolino dunque per il Casoria che sta vivendo un dramma sportivo sostanzialmente da dopo la terza giornata.

Dopo il ko di misura contro la Puteolana infatti sono arrivate ben cinque sconfitte a tavolino e tre ko con goleade larghissime: 8-0 contro il Real Aversa, 6-0 dal Quarto Afrograd e addirittura 23-0 dalla Mariglianese.

Il Casoria vive evidentemente una fortissima crisi societaria che potrebbe portare a conseguenze. Un autentico disastro per il club della provincia di Napoli che rischia di far calare il sipario su un’annata da incubo.

Ecco i risultati delle gare dell’ultimo giornata del girone A:

Acerrana-Montecalcio 2-0, 36′ rig. Aracri (A), 90′ Todisco (A)

Puteolana-Castel Volturno 4-1, 30′ Percuoco (CV), 34′ Pontillo (P), 59′ Alvino (P), 79′ Prisco (P), 88′ Cuomo (P)

Real Forio-Pompei 0-1, 29′ Caso Naturale (P)

Casoria-Nola 0-3 a tavolino

Quarto Afrograd-Pomigliano 1-0, 41′ De Biase (QA)

Rione Terra-Givova Capri Anacapri 0-0

Afragolese-Albanova 2-3, 2′ Infimo (Alb), 7′ Fontanarosa (Alb), 32′ Liguori (Afr), 72′ rig. Liccardi (Afr), 81′ Percope (Alb)

Real Aversa-Mariglianese 1-5, 6′ De Iulis (M), 15′ Piscopo (M), 48′ De Iulis (M), 65′ Casalini (RA), 68′ De Iulis (M), 78′ Spinola (M)

Savoia-Ercolanese 1-1, 63′ Follera (E), 78′ rig. Petricciuolo (S)