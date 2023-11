Allegri, altro che corto muso: trionfo domenicale all’ippodromo

Massimiliano Allegri esulta per le vittorie della Juventus e non solo: il cavallo della sua scuderia vince all’ippodromo di Capannelle

In campo, la Juventus di Massimiliano Allegri rimane espressione dell’ormai celebre ‘corto muso’ ed è lì a giocarsi la vetta della classifica testa a testa con l’Inter. Al di fuori, il tecnico livornese raccoglie una grande soddisfazione relativa proprio all’altra sua grande passione, l’ippica, con un successo firmato dalla sua scuderia all’ippodromo di Capannelle.

Il cavallo Fly By Fly, condotto dal fantino Mario Sanna per la scuderia Alma Racing, fondata da Allegri da qualche anno in società con alcuni amici, ha vinto il Premio De Giovine sulla distanza dei 1800 metri. Un successo ottenuto di una lunghezza su Grand Profit e su Messika.

La scuderia di Allegri sta insomma raccogliendo ottimi risultati, in un 2023 in cui si era già fatta notare nel Regina Elena, nelle Oaks e in Francia nel Prix Chloè, grazie alla femmina Estrosa, che è andata a un passo da uno storico successo. Una realtà che si avvia a diventare grande nel mondo dell’ippica, come testimoniato dalla domenica di gloria nell’ippodromo romano.