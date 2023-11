Svolta Juventus: altri 30 milioni a gennaio

Svolta Juventus in vista del calciomercato invernale, ecco altri 30 milioni a gennaio. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale ormai alle porte potrebbe vedere nuovamente protagonista la Juventus di Giuntoli dopo una sessione estiva di operazioni in uscita e taglio dei costi.

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha risposto così in vista di gennaio: “Il mercato? Con la società non ne abbiamo parlato. In questo momento la cosa più importante è che abbiamo un gruppo coeso. La forza del nostro assetto sta dentro chi non gioca, sono sempre molto concentrati ed è questa la cosa più importante. Nel calcio si vive di equilibrio, quindi è importante averlo insieme all’umiltà che non deve mai mancare”.

Al netto delle dichiarazioni pubbliche, però, Giuntoli e la dirigenza bianconera sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Allegri dopo i forfait di Fagioli e Pogba. La priorità, come noto, è l’arrivo di un centrocampista.

Calciomercato Juventus, altri 30 milioni da Pogba: i dettagli

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la Juve potrebbe presto disporre di un tesoretto da circa 30 milioni di euro qualora il contratto di Pogba venisse strappato per il caso doping.

Il club bianconero potrebbe risparmiare circa 30 milioni, una cifra piuttosto importante da poter reinvestire sul mercato. Come anticipato da Calciomercato.it, Giuntoli è reduce dal viaggio a Londra per Phillips e non solo. Il mercato invernale dei bianconeri è già entrato nel vivo.