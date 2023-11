Niente Nazionale: Spalletti perde tre pedine

Il Commissario tecnico dell’Italia dovrà fare a meno di due difensori e di un portiere, precedentemente convocati

Non inizia proprio nel modo migliore l’avventura della Nazionale. Luciano Spalletti ha già perso ben tre giocatori, che erano stati precedentemente convocati.

Al raduno, che prenderà il via domani a Coverciano, in vista dei due match, decisivi contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, non ci saranno Davide Calabria, Rafael Toloi e Alex Meret.

I tre calciatori non risponderanno, dunque, alla convocazione, dopo gli infortuni subiti nel corso del weekend, con le loro rispettive squadre. Al momento, l’ex allenatore del Napoli ha deciso di non chiamare altri nuovi giocatori. Restano dunque ventisei a a disposizione:

Italia, in ventisei per Macedonia e Ucraina

Ecco i giocatori che saranno a disposizione di Luciano Spalletti dopo i forfait di Calabria, Toloi e Meret:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Ricordiamo che l’Italia si gioca la qualificazione ai prossimi Europei, che si svolgeranno in estate in Germania: il primo match, quello contro la Macedonia del Nord, è in programma venerdì 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Poi la partita decisiva, lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen, contro l’Ucraina.