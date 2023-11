Mourinho non ha più scelta: derby decisivo, il verdetto è già arrivato

La presa di posizione non si è fatta attendere: hanno deciso di puntare su José Mourinho. Ecco tutti i dettagli

Un derby che può valere una stagione. Lazio e Roma si affrontano in una stracittadina dal contenuto emotivo inimmaginabile. Sia i biancocelesti che i giallorossi sono alla ricerca di punti preziosi con i quali rivitalizzare la propria classifica e non possono più permettersi passi falsi.

Il preziosissimo successo ottenuto contro il Lecce ha permesso a Lukaku e compagni di allungare sulla Lazio, fermata in casa del Bologna. La sconfitta contro lo Slavia Praga in Europa League, però, ha frenato il filotto di risultati utili consecutivi dei giallorossi, che vogliono lanciare un altro messaggio importante ai ‘cugini’. D’altro canto la Lazio, reduce dal preziosissimo successo in Champions League contro il Feyenoord, non vive il periodo di forma più brillante della stagione e, come la Roma, deve far fronte a diverse defezioni. Tuttavia, è chiaro che la stracittadina offra – tra i tanti temi – anche la sfida tra due allenatori importanti, che però in questo primo scorcio di stagione stanno riscontrando non poche difficoltà a far emergere le rispettive proposte di gioco.

Derby elettrico, Mourinho rischia più di Sarri: l’esito del sondaggio di CM.IT

Ecco perché abbiamo chiesto agli utenti di calciomercato.it di esprimere un loro parere su un tema non banale. Abbiamo chiesto, infatti, chi tra i due allenatori rischierebbe di più in caso di risultato negativo della propria compagine.

Secondo il 52.9% dei votanti, in caso di sconfitta della Roma sarebbe la panchina di Mourinho a traballare di più. Il 14.7% ha invece scelto l’opzione Sarri. Più defilata, invece, la proposta “nessuno dei due”, che si attesta sul 32.4%. Effettivamente Mourinho continua ad essere al centro di numerose voci di mercato. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato, lo Special One sta calamitando l’attenzione mediatica.

Per adesso il suo futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere. Sembra piuttosto difficile che si possa materializzare un ribaltone della guida tecnica in caso di sconfitta giallorossa. Tuttavia, Dybala e compagni vogliono lanciare un messaggio importante alla concorrenza. Oltre che per la supremazia nella Capitale, il derby ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo cruciale per la stagione delle due formazioni capitoline.