Mourinho non dimentica: l’annuncio prima del derby

Prima del derby della capitale ha preso la parola anche Josè Mourinho: testa alla sfida contro la Lazio

Pochi minuti al calcio d’inizio di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la 12esima giornata di Serie A. I biancocelesti ci arrivano carichi dopo la vittoria infrasettimanale in Champions, mentre i giallorossi sono reduci dal brutto ko di Praga.

Prima del calcio d’inizio ai microfoni di ‘Dazn’ è intervenuto lo stesso Mourinho a partire dal messaggio dopo il ko europeo: “Speriamo che la squadra abbia recepito. La partita di Praga è persa e al di là di oggi non la dimenticherò. Quella di oggi la possiamo vincere. Sanches non è in condizione di fare 90 minuti, Pellegrini anche meno e Aouar fa fatica con l’intensità alta della partita. Affrontiamo una squadra in fiducia e che ha avuto tutta la settimana per prepararla. Sa giocare questo tipo di partite”.