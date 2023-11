Lautaro Martinez, la folle offerta per far cadere in tentazione l’Inter

Lautaro Martinez è il trascinatore dell’Inter ma ora arriva un’offerta folle: oltre duecento milioni di euro per il toro

Capitano, ma soprattutto leader tecnico in campo. Lautaro Martinez è la luce dell’Inter e lo dimostra il fatto che quando Inzaghi gli risparmia qualche minuto, tenendolo in panchina dall’inizio (come successo contro il Salisburgo), serve il suo ingresso sul terreno di gioco per dare la vittoria ai nerazzurra.

Del resto, l’argentino è diventato il punto di riferimento assoluto della squadra, trascinatore di una formazione che sta volando in campionato ed ha già conquistato il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Le prestazioni di Lautaro Martinez non sono passate inosservate e la dirigente dell’Inter sta lavorando per premiare l’incredibile stato di forma del calciatore e il suo ruolo da assoluto protagonista all’interno dello spogliatoio con il rinnovo di contratto. Si parla di un prolungamento di due anni con ingaggio aumentato di due milioni di euro per arriva a 8, bonus compresi.

Cifre che però impallidiscono davanti a quelle che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita dove sono pronti a fare un’offerta folle per il numero 10 dell’Inter.

Calciomercato Inter, l’Arabia chiama Lautaro Martinez: 240 milioni

Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, dalla Saudi Pro League è pronta a partire una offerta faraonica. Si parla di una cifra da 240 milioni di euro, tra cartellino e ingaggio del calciatore, una somma che farebbe cadere in tentazione qualsiasi club o calciatore.

Non dovrebbe essere il caso di Lautaro Martinez e dell’Inter, visto il no già arrivato la scorsa estate ad un’esperienza in Arabia Saudita. Il club nerazzurro vuole fare del ‘Toro’ il calciatore simbolo dei prossimi anni e il calciatore non è attratto, almeno per ora, dall’idea di fare un’esperienza in un campionato come quello saudita.

La proposta sembra quindi destinata a cadere nel vuoto, con Lautaro Martinez che presto potrebbe legarsi all’Inter per altri due anni e diventare il calciatore più pagato della Serie A.