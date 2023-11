L’accusa di Sarri dopo il derby: “Non è all’altezza. Mourinho un rompi cog***ni”

Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti al termine del match dell’Olimpico, valevole per la dodicesima giornata

Sorride Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio a reti bianche contro la Roma:

“Sono soddisfatto – afferma l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN -, perché la squadra è in crescita dal punto di vista tattico e caratteriale, dobbiamo ritrovare solo la vena realizzativa dello scorso anno. Quando non la puoi vincere, va bene che non la perdi, anche se abbiamo avuto più occasioni da gol”.

La Lazio si è ritrovata, ma fatica a segnare e in passato era sicuramente un punto di forza – “La squadra deve riempire l’area con più quantità e qualità. Pedro non è bravo a farlo, Zaccagni, invece, sta migliorando sotto questo punto di vista – prose Sarri -. Immobile? E’ in crescita e lo si vede, speriamo che in queste due settimane possa allenarsi con continuità, ora è sereno. Mi ha detto che tutto sommato è meglio che non sia stato convocato per potersi allenare”.

Olimpico non all’altezza della situazione – “Mi dispiace che il terreno di gioco sia in queste condizioni, non è all’altezza di queste due squadre – prosegue Sarri -. E’ difficilissimo soprattutto per noi, giocare rasoterra è un’impresa”.

Lazio-Roma, Sarri: “Mourinho come persona mi piace, gli voglio bene”

Inevitabilmente si parla del rapporto con Jose Mourinho e di quanto successo nel corso della settimana.

I due allenatori, con le loro dichiarazioni, di fatto sono stati i veri protagonisti di questo derby: “Gli ho detto che è un rompi cogl***i – afferma Sarri ridendo -, “se per questo, anche te”, ha risposto lui, ma ci vogliamo bene lo stesso. A me Mou come persona piace tanto, lascia perdere quando il personaggio…”

Con un successo il quarto posto, che vale la Champions League, sarebbe ad un passo, ma l’obiettivo resta alla portata – “Se l’aspetto caratteriale è questo che stiamo iniziando a vedere, siamo destinati a salire”, ha concluso Sarri