Juventus avvisata: accettano l’offerta da 40 milioni

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione riguardante un obiettivo finito nel mirino, tra le altre, anche della Juventus

La sofferta quanto preziosa vittoria ottenuta contro il Cagliari ha permesso alla Juventus di incamerare tre punti di vitale importanza. Chiesa e compagni, infatti, in attesa dell’Inter impegnata contro il Frosinone, si sono portati momentaneamente in vetta a poche settimana dal derby d’Italia.

Pur non convincendo dal punto di vista della produzione offensiva, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a ridimensionare le ambizioni di rimonta del Cagliari, che pure ha spaventato Szczesny nel finale. Al netto delle difficoltà, la compagine di Allegri ha dunque lanciato un altro messaggio importante alla concorrenza. Vero è, però, che il prossimo mercato di gennaio ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo decisivo per le ambizioni della Juventus. Non è un caso che Giuntoli sia già al lavoro per valutare eventuali soluzioni.

Calciomercato Juventus, Cherki nel mirino del Newcastle: la situazione

Un nome direttamente o indirettamente accostato alla Juventus è quello di Rayan Cherki. Il talentuoso trequartista del Lione si sta rendendo protagonista di stagioni importanti, che ne hanno fatto aumentare in maniera esponenziale la valutazione. Oggetto del desiderio di svariati club di Premier, Cherki avrebbe calamitato soprattutto l’interesse del Newcastle.

A fare il punto della situazione sull’argomento è stato ‘Football Insider’. Secondo quanto evidenziato, i ‘Magpies’ sarebbero andati oltre timidi sondaggi esplorativi, provando ad imbastire contatti concreti per capire la fattibilità dell’operazione. Cherki è infatti considerato l’obiettivo principale per puntellare un reparto che in questa stagione ha evidenziato dei limiti strutturali in termini di fantasia e qualità. Ma c’è di più. Stando alla fonte britannica, infatti, il Lione non si opporrebbe alla cessione del suoi gioiellino a patto di incamerare una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro sterline.

Legato al club transalpino da un contratto in scadenza nel 2025, per Cherki potrebbero dunque aprirsi definitivamente le porte della Premier League. A quel punto le chances per la Juve di mettere le mani sul trequartista cresciuto nel vivaio del Lione sarebbero sempre più ridotte. Situazione dunque da monitorare con estrema attenzione. Staremo a vedere cosa succederà.