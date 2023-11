Italiano punta tutto su di lui: 90 minuti per prendersi la Fiorentina

Gli infortuni convincono Italiano a puntare forte su di lui: è la sua grande chance per rafforzare il suo posto da titolare.



Dopo 3 sconfitte consecutive, la Fiorentina prova a ripartire dalle mura amiche dell’Artemio Franchi per cercare di ripartire e trovare i 3 punti che ormai mancano da parecchio tempo in campionato. In Toscana arriva il Bologna di Thiago Motta, lanciato come non mai verso una serena salvezza, con un occhio rivolto ad un posto in Europa.

Italiano prova a giocarsi le sue carte, ma dovrà necessariamente fare a meno di un attaccante che, in queste ultime settimane, era riuscito a ritagliarsi il suo spazio dopo un inizio di stagione particolarmente difficile nel quale era finito un po’ ai margini delle rotazioni: stiamo infatti parlando di Beltran, che dovrà saltare questa gara interna per un infortunio, lo stesso che l’ha anche costretto a saltare il match di Europa League contro il Cukaricki.

Al suo posto, come giovedì, ci sarà Nzola, reduce proprio dal gol vittoria (su rigore) nella trasferta in Serbia. Questa potrebbe essere per lui una grandissima occasione non solo per ritrovare il sorriso in campionato, ma anche per ristabilire, una volta per tutte, le gerarchie nel reparto d’attacco Viola.

Fiorentina, la grande chance di Nzola

M’Bala Nzola ha sempre avuto la fiducia di Italiano, che ha scelto lui per guidare l’attacco della sua Fiorentina. Dopo l’exploit dell’annata precedente con lo Spezia, in cui è riuscito a mettere a segno 15 gol tra campionato e Coppa Italia, quest’anno era chiamato a ripetere i grandi numeri della scorsa stagione, ma il grande salto, dal punto di vista realizzativo, si è fatto sentire. Per lui, al momento, è soltanto una la rete in Serie A messa a segno, in aggiunta al gol su rigore di giovedì scorso in Europa League.

Per questa ragione il timore da parte della punta nigeriana era quella di essere scavalcato nelle gerarchie da Beltran, in crescita nelle ultime settimane prima dell’infortunio. Contro il Bologna per lui potrebbe essere quella grande chance che stava aspettando per confermare quali sono le gerarchie del reparto avanzato: un gol ed una vittoria potrebbero essere un segnale molto importante per spazzare via la panchina. Ci riuscirà? Staremo a vedere.