Italia, è già bufera su Spalletti: “È una presa in giro”

Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Macedonia del Nord e Ucraina. Alcune convocazioni hanno però fatto storcere il naso ai tifosi

Ancora una volta la Macedonia del Nord sulla strada dell’Italia prima della sfida contro l’Ucraina. La Nazionale di Luciano Spalletti scalda i motori e si prepara a tornare in campo per due gare decisive in ottica qualificazioni al prossimo Europeo.

Gli azzurri non possono più permettersi di steccare, motivo per cui il commissario tecnico ha attentamente osservato lo stato di forma dei suoi calciatori per poter arrivare alle migliori convocazioni possibili. Due le new entry che rispondono ai nomi di Colpani e Cambiaso, mentre non mancano conferme e grandi ritorni come quello di Jorginho.

Come spesso capita al momento delle convocazioni, non sono mancate critiche nei confronti del ct, soprattutto per alcuni nomi presenti in lista.

Italia, Spalletti nel mirino per le convocazioni: bufera su Jorginho e Toloi

Tra le convocazioni maggiormente criticate da una parte del pubblico della Nazionale c’è quella di Jorginho, che è tornato protagonista con la maglia dell’Arsenal.

Non sono mancati messaggi su Twitter da parte dei tifosi azzurri, che hanno criticato anche la scelta di Toloi:

Ma Jorginho gioca ancora? Proviamo a chiamare De Rossi vediamo se si mette gli scarpini? https://t.co/ncpITLTuji — Carrie (@laganci_) November 11, 2023

#Jorginho ancora convocato in Nazionale mi sembra una bella presa in giro agli italiani. Er moviola che ci ha fatto perdere l’imperdibile. Ma dai. — Giovanni Lanzi (@GiovanniLanzi2) November 11, 2023

Io vedere ancora Jorginho e Toloi in nazionale non me lo merito, quanto meno non c’è immobile https://t.co/OwujTFBtLx — Totò Dia (@ugofoscolo__) November 10, 2023

Toloi

Acerbi

Jorginho

I prossimi Europei li vedremo nel 2032 https://t.co/gcxrR0yn4N — SWEENEISMO (@Sonosemprepanz) November 10, 2023

Convocato Toloi e non Udogie

Convocato ancora Jorginho

Retegui lasciato a casa Spalletti vattene — Miriam NSLQVAPM era 🔥 (@bedconejo) November 10, 2023

Berardi e Jorginho convocati per le due partite contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, ma davvero si vuole la mia scomunica… — Zizì (@fabriziomico) November 10, 2023

Novembre 2023: Jorginho

(il colpevole della non partecipazione al mondiale) https://t.co/mjmVtkYUUO — R (@rrik_) November 10, 2023

Ma di nuovo quello scoppiato di Jorginho??? — Daniel M Incandela (@IncandelaM) November 10, 2023