Inter-Frosinone perde un protagonista: fuori per infortunio

Infortunio poco dopo la mezz’ora nel posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Frosinone: costretto a lasciare il campo per un problema di natura muscolare

Tegola per il Frosinone nel primo tempo del posticipo della dodicesima giornata del campionato a San Siro contro l’Inter.

Di Francesco deve rinunciare dopo la mezz’ora a Luca Mazzitelli, fermato da un problema muscolare. Per il capitano dei ciociari si sospetta un presunto stiramento al polpaccio della gamba sinistra. Nelle prossime ore il centrocampista classe ’95 si sottoporrà a tutti gli esami del caso per avere un quadro più chiaro della situazione e stabilire i tempi di recupero. Mazziteli è stato sostituito sul risultato di 0-0 al 35′ da Brescianini. Sette minuti più tardi l’Inter è passata in vantaggio grazie al capolavoro da centrocampo di Dimarco che dalla lunga distanza ha sorpreso Turati, protagonista in precedenza di un intervento prodigioso sul tiro ravvicinato di Barella. Standing ovation meritata per il canterano nerazzurro, con il Frosinone che malgrado un buon primo tempo chiude così all’intervallo sotto di una rete nella sfida del ‘Meazza’ contro Lautaro Martinez e compagni.