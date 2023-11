Il Milan studia il dopo Giroud: attenzione al bomber rivelazione

Il Milan di Stefano Pioli e Giorgio Furlani è a caccia di attaccanti che possano succedere al trono di Olivier Giroud al centro del reparto offensivo: attenzione al profilo di Artem Dovbyk

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo una stagione altalenante. I rossoneri, che alla seconda sosta per le nazionali erano in vetta alla classifica, hanno vissuto un rientro dalla pausa un po’ shock con diversi risultati deludenti, ultimo il pareggio contro il Lecce subito in rimonta, parzialmente riscattati dalla vittoria in casa contro il PSG di Luis Enrique.

Il trionfo ai danni della squadra parigina hanno rilanciato in chiave qualificazione agli ottavi di finale il Milan che ora vede con maggior ottimismo le ultime due gare del gironcino. Nel frattempo c’è il calciomercato e c’è il futuro dell’organico la cui gestione è stata affidata, dopo gli addii di Paolo Maldini e Ricky Massara, a Giorgio Furlani ed al suo staff. Mentre il Milan è al lavoro per prolungare i termini del contratto di Olivier Giroud, resta da studiare con grande attenzione quello che sarà il nome del suo successore nonostante il francese sia destinato a continuare, almeno per un’altra annata con i colori del Diavolo. In quest’ottica, attenzione al profilo di Artem Dovbyk, centravanti del Girona rivelazione della Liga spagnola.

Il Milan mette gli occhi su Dovbyk: ecco la situazione del bomber ucraino

Il Girona è senza dubbio una delle squadre rivelazione del panorama europeo finora. Il piccolo club iberico si sta giocando la vetta del campionato spagnolo con i giganti Real Madrid e Barcellona mettendo in mostra un gioco molto interessante e diversi talenti da non sottovalutare. Nel reparto offensivo, l’asse di riferimento è quello rappresentato dai due ucraini Tsygankov e Dovbyk. Quest’ultimo sta mettendo in mostra delle doti tecniche e atletiche decisamente di altissima qualità tanto da diventare un nome molto interessante anche per l’attacco del Milan di Stefano Pioli. Il valore del bomber ucraino è di circa 20 milioni di euro, ma se dovesse continuare così potrebbe anche alzarsi. Il suo score finora recita nella Liga 12 presenze con la maglia del Girona condite da 6 reti messe a segno e, addirittura, 4 assist forniti ai compagni di squadra.