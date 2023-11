Garcia rivoluziona il Napoli, UFFICIALE: fuori due big

Rudi Garcia si gioca la conferma sulla panchina del Napoli rivoluzionando la formazione: due big fuori contro l’Empoli

Fuori Kvaratskhelia e Zielinski. Rudi Garcia si gioca la panchina e lo fa con scelte forti, destinate a far discutere. Il tecnico francese per Napoli-Empoli vara il 4-2-3-1, con Ostigard come coppia centrale al fianco di Rrhamani e Olivera a sinistra al posto di Mario Rui.

Le scelte più rivoluzionarie però riguardano il centrocampo e l’attacco. Sulla mediana passa a due, con Zielinski messo in panchina. In avanti è Kvaratskhelia l’escluso con Simeone prima punta e Raspadori ad agire nel terzetto di trequartisti con Politano e Elmas. Nel corso del riscaldamento, poi, è arrivato un forfait improvviso: affaticamento muscolare al polpaccio per Meret, al suo posto giocherà Gollini dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo

Napoli-Empoli, le scelte di Garcia: Kvaratskhelia in panchina

Garcia vara quindi, per la prima volta dal primo minuto, il 4-2-3-1 e lo fa rinunciando a due pilastri del Napoli tricolore.

In mediana non ci sarà Zielinski, al quale il tecnico francese ha preferito Raspadori nel ruolo di trequartista. Ma non ci sarà in campo dal primo minuto, e questa è la scelta che farà più discutere, neanche Kvaratskhelia. Il rapporto tra il georgiano e Garcia non è mai stato dei migliori con le esclusioni di inizio stagione, motivate dal problema fisico avuto prima dell’inizio del campionato, e con la reazione stizzita del calciatore alla sostituzione contro il Genoa.

Ora una nuova panchina con Garcia che decide di giocare la partita per lui decisiva senza due big: il campo dirà se avrà avuto o meno ragione.