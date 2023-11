Flop contro l’Empoli, il Napoli dice basta: provvedimento UFFICIALE

La presa di posizione degli Azzurri al triplice fischio della gara contro l’Empoli non si è fatto attendere. Ecco cosa sta succedendo

Grazie ad un super gol di Kovalenko, l’Empoli è riuscito a sbancare il Maradona coronando una prestazione importante sotto tanti punti di vista mettendo nei guai Rudi Garcia. Il Napoli, infatti, si ferma ancora una volta, mostrando le stesse amnesie che in questo primo scorcio di stagione hanno frenato gli Azzurri, beffato poi da una perla di Kovalenko.

La posizione di Garcia, stando così le cose, è ancora tutta da valutare. Ad ogni modo il Napoli, negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio, ha annunciato il silenzio stampa. Nessun giocatore né dirigente azzurro parlerà ai microfoni. Il momento in casa azzurra è da valutare con attenzione. Chiaramente nelle prossime ore sarà affrontato anche il tema riguardante il futuro di Rudi Garcia, che resta sub iudice. Già in bilico diverse settimane fa, la posizione di Rudi Garcia traballa nuovamente in maniera pericolosa. Vi forniremo ulteriori sviluppi se ed eventualmente quando trapeleranno ulteriori novità in tal senso.

Al triplice fischio parte della squadra è comunque andata sotto la Curva B per ringraziare i tifosi per il supporto, ricevendo qualche fischio e i cori nei quali si invitava i calciatori a tirare fuori gli attributi. Anche dalle tribune è partito qualche fischio, segnale evidente di un ambiente che si aspetta qualcosa in più dalla squadra. Effettivamente gli Azzurri – contro l’Empoli – hanno fatto molto poco per riuscire a mettere le mani su una partita sostanzialmente soporifera, che i toscani sono stati bravi prima ad incanalare e poi ad azzannare definitivamente con Kovalenko.