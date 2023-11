DIRETTA Serie A, Inter-Frosinone | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Inter-Frosinone, ultima partita della dodicesima giornata di Serie A

Effettuare il controsorpasso sulla Juventus, vittoriosa ieri contro il Cagliari, e andare alla sosta del campionato in vetta alla classifica. Con questi presupposti, l’Inter ospita il Frosinone allo stadi Meazza nell’ultima sfida della dodicesima giornata di Serie A.

Reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo, la squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia della sesta vittoria consecutiva tra Serie A e coppe. Una sfida da non prendere sottogamba per Lautaro Martinez e compagni, visto che di fronte ci sarà una delle migliori sorprese di questo primo trimestre di stagione.

Metabolizzata la clamorosa rimonta subita in Sardegna due settimane fa, l’undici di Eusebio Di Francesco ha reagito immediatamente, conquistando gli ottavi di finale di Coppa Italia e battendo l’Empoli in campionato. In caso d’impresa, i ciociari raggiungerebbero quota 18 punti in classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Inter-Frosinone: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma domenica 12 novembre alle 20.45, Inter-Frosinone verrà trasmessa su DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Reinier, Lirola; Cuni. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29, Inter 28*, Milan 23, Napoli 21, Fiorentina e Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15*, Lecce 14, Genoa 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.

*una partita in meno