DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna 1-0 e Udinese-Atalanta 0-0 | Viola avanti con Bonaventura – LIVE

Le due gare delle 15, in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sono Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta

Dopo la gara dei campioni d’Italia in carica del Napoli contro l’Empoli, si giocano le due partite delle 15, valide per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, tra Fiorentina–Bologna e Udinese–Atalanta.

Derby tosco-emiliano quello tra i viola padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, e i rossoblu dell’allenatore Thiago Motta. I toscani si presentano all’appuntamento dopo la vittoria esterna in Conference League sul campo del Cukaricki, decisivo il gol di Mbala Nzola, che gli ha consentito di conquistare la vetta del girone. Di contro, una squadra decisamente solida, che ha perso una sola partita nelle precedenti undici partite fin qui disputate in campionato, e in piena zona europea al sesto posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-BOLOGNA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All. Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29, Inter 28*, Milan 23, Napoli 21, Atalanta 19*, Bologna 18*, Roma 17*, Fiorentina 17*, Monza 17, Lazio 16*, Torino 16, Frosinone 15*, Lecce 14, Genoa 14, Sassuolo 12, Udinese 10*, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.

*una partita in meno

L’altra partita, come detto, vede di fronte l’Udinese di Gabriele Cioffi, reduce dal colpaccio esterno, prima vittoria in campionato, contro il Milan di Stefano Pioli: decisivo il rigore, molto discusso, siglato da capitan Roberto Pereyra. E i bianconeri cercheranno di dare continuità ai risultati per risalire la china in classifica. Di contro, i nerazzurri guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, si presentano a Udine dopo la vittoria casalinga in Europa League contro lo Sturm Graz grazie al gol di Djimsiti. In campionato, invece, nell’ultimo turno gli orobici sono stati sconfitti tra le mura amiche dalla capolista Inter di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All. Cioffi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Miranchuk, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

