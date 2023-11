Derby Lazio-Roma, prepartita teso all’Olimpico: lancio di fumogeni tra le tifoserie

Dopo un prepartita tranquillo fuori dallo stadio, all’interno dell’Olimpico è partita una serie di fumogeni tra la Tevere e i Distinti Sud

È un derby sentitissimo nella capitale, con le due squadre che arrivano da momenti pessimi a livello di campionato e classifica. Ma che possono vantare squadre importanti con obiettivi altrettanto importanti. Per questo e per tanti motivi, a partire dalla storica rivalità, il prepartita è stato caldissimo. Per fortuna non sono stati registrati scontri o contatti nelle ore precedenti al match, con il piano di sicurezza straordinario che ha funzionato. Impiegati oltre mille agenti, con le tifoserie tenute separate e isolate tra loro, con il solito cuscinetto su viale di Tor di Quinto, chiusa alla circolazione.

Poi il delirio al passaggio dei due pullman, con quello giallorosso letteralmente preso d’assalto dai tifosi per dare la carica ai calciatori. All’interno dello stadio, invece, l’atmosfera è ovviamente bollente ma vanno raccontati degli episodi non del titto edificanti. Tra la Tribuna Tevere e i Distinti Sud adiacenti è partito un lancio di fumogeni, almeno cinque o sei traiettorie da un verso e dall’altro. Nessun tentativo di contatto, ‘solo’ fumogeni e ovviamente insulti tra le tifoserie. In pochi minuti comunque situazione rientrata e sedata. Tutto mentre le squadre erano in campo per il riscaldamento.