Da grandi amici a eterni rivali: sfida tra ‘fratelli’ in Serie A

La grande sfida tra due grandi amici che, inaspettatamente, si trasformano in eterni rivali: grande scontro in Serie A.

È una sfida nella sfida quella che si giocherà quest’oggi tra due calciatori che militano rispettivamente nell’Udinese e nell’Atalanta.

I due giocatori in questione, infatti, se fuori dal campo sono grandi amici, all’interno del rettangolo di gioco si trasformeranno, in un istante, da avversari da sconfiggere per portare a casa i fatidici tre punti. Le loro stagioni sono iniziate in due modi completamente diversi, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

A differenziare maggiormente le due annate, però, per il momento, c’è un fattore solo: il gol. Di chi stiamo parlando? Di coloro che potrebbero essere i protagonisti assoluti del match in programma allo stadio Friuli, ossia Success e Lookman.

Lookman-Success, sfida tra migliori amici in Atalanta-Udinese

Success e Lookman, entrambi nigeriani, insieme ad Osimhen del Napoli, sono davvero grandi amici al di fuori del rettangolo di gioco. Quando scendono in campo, però, sono pronti a tutto per far vincere la propria squadra.

Le stagioni dei due attaccanti sono partite diversamente: se, da una parte, Gasperini ha sempre dimostrato di voler puntare tutto sull’ex Leicester, dall’altra parte Sottil non sembrava credere molto sul suo ragazzo ma, con l’arrivo di Cioffi, qualcosa sembra essere cambiato.

Se, tuttavia, Lookman è riuscito a trovare la via del gol per quattro volte in Serie A in quest’annata, non si può dire lo stesso di Success che, tuttavia, è sempre stato tranquillizzato da Cioffi: le reti arriveranno, sostiene il tecnico, che si consola con le grandi giocate e le lotte continue che il ragazzo fa per i suoi compagni, Lucca su tutti. Il resto arriverà, ma la fiducia è totale.