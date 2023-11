Chi ha ragione tra Marotta e Allegri? Risponde Inzaghi: “Adesso sono le più forti”

L’Inter sbriga anche la pratica Frosinone e si riporta in vetta alla classifica, scavalcando nuovamente la Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Percorso netto per l’Inter dopo la sosta di ottobre. Sei vittorie su altrettante partite per la squadra di Simone Inzaghi tra campionato e Champions League, con il Frosinone piegato stasera dal capolavoro di Dimarco e dal sigillo su rigore di Calhanoglu.

L’allenatore piacentino applaude i suoi ragazzi nella conferenza stampa postgara: “Ho la fortuna di avere un grande gruppo, mi piace la concentrazione con cui lavorano e il piacere che hanno di stare insieme. Tutti accettano con serenità le decisioni: dobbiamo continuare su questa strada. Ho visto squadre favorite perdere punti, oggi abbiamo incontrato un Frosinone molto organizzato che ci ha creato delle difficoltà. Non era assolutamente una partita facile”.

Inter-Frosinone, Inzaghi sulla lotta scudetto con la Juve: “Il percorso è ancora lunghissimo”

Controsorpasso dell’Inter ai danni della Juventus e dopo il ritorno in campo per la pausa delle nazionali il calendario metterà di fronte proprio le due grandi rivali nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium: “Chi ha ragione tra Marotta e Allegri sullo scudetto? Ascolto quello che dicono, Marotta ha tantissima esperienza, più di tutti noi. Io mi auguro come l’anno scorso di fare più partite possibili. Il tempo e le vittorie diranno chi andrà più lontano”.

Inzaghi aggiunge sulla lotta al titolo: “Inter e Juventus sono le squadre che finora hanno fatto meglio, ma il percorso è ancora lunghissimo. Non siamo nemmeno a un terzo del campionato, però certamente sarà una partita importante e sappiamo cosa rappresenta per la società e i nostri tifosi. Noi dobbiamo continuare a lavorare nel migliore dei modi, come del resto stiamo facendo dal 13 luglio quando abbiamo iniziato il ritiro”.

Infine sugli infortunati: “Pavard starà fuori a lungo. Speriamo di recuperare presto Cuadrado: dobbiamo vedere come reagisce nei prossimi giorni. Stasera mancava un altro giocatore importante come Asllani, che credo recupereremo dopo la sosta. Spero di avere tutti a disposizione perché sono fondamentali nelle rotazioni”.