Baroni in bilico: tutti i nomi per il Verona, ma c’è un preferito

La sconfitta contro il Genoa ha complicato ancora di più la posizione di Baroni, ora il Verona valuta un cambio di guida tecnica: i nomi

La classifica del Verona si fa preoccupante, così come il gioco che stenta a decollare: nel corso di questa sosta delle nazionali la panchina di Marco Baroni potrebbe anche saltare.

Dopo la sconfitta subita contro il Genoa e il terzultimo posto in classifica, per evitare la retrocessione la dirigenza degli scaligeri sta valutando un cambio di guida tecnica. La sosta potrebbe essere il momento giusto per cambiare allenatore e per provare a dare una sterzata a questa stagione. Diversi sono i profili che orbitano intorno alla panchina del Verona per l’eventuale dopo-Baroni, ma ci sarebbe anche già un favorito.

Il Verona valuta un cambio in panchina: Nicola il favorito

La posizione di Marco Baroni è sempre più in bilico e, in caso la dirigenza veneta decida di optare per l’esonero, ci sono già diversi nomi per la panchina del Verona: tra questi, anche quello di Davide Nicola.

L’ex allenatore della Salernitana, esperto di salvezze insperate, non è l’unico nome sul tavolo della dirigenza del Verona. Oltre a lui, infatti, ci sono anche dei dossier aperti per Davide Ballardini, Leonardo Semplici e anche Daniele De Rossi. Tutti profili esperti e adatti alla lotta per la salvezza più un giovane allenatore ambizioso come DDR. Il favorito da parte dei tifosi, però, è Davide Nicola.

I tifosi del Verona sono delusi da questo inizio di stagione, in cui ci si aspettava maggiore solidità e un cammino più tranquillo verso la salvezza. Per questo motivo, la figura di Davide Nicola è ben vista dalla tifoseria scaligera e rappresenterebbe l’uomo giusto per navigare nella tempesta verso acque più tranquille. Insomma, nel corso della sosta attenzione a quello che succederà sulla panchina del Verona: non si possono escludere dei ribaltoni.