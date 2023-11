Allegri se la ride: nessuno come la Juventus in Europa

La Juventus vince grazie alla difesa, il dato fa sorridere Allegri: nessuno come i bianconeri nei principali campionati europei

Nessuno come la Juventus. La vittoria contro il Cagliari porta i bianconeri momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della sfida tra Inter e Frosinone di questa sera.

Ma dopo il successo contro la squadra di Ranieri c’è un altro dato che salta all’occhio e che fa della Juve la squadra migliore in Europa: i gol dei difensori. Contro i sardi ne sono arrivati due: prima Bremer, quindi Rugani hanno trafitto la retroguardia rossoblù. Proprio con le due segnature di ieri sera, i bianconeri sono arrivati a quota 5 difensori mandati in gol.

Nessuna squadra dei 5 principali campionati europei ha così tanti marcatori nel reparto arretrato. Un record per il quale si può ben dire che il miglior attacco è la difesa e che ha consentito alla squadra di Allegri di sopperire al digiuno di gol delle proprie punte: Chiesa non segna dal 23 settembre, Vlahovic dal 16 dello stesso mese, mentre Kean non è ancora andato in gol e Milik ha firmato il gol più recente degli attaccanti (7 ottobre).

Juventus, difensori goleador: record in Europa

Se l’attacco non segna, quindi, ci pensa la difesa per la Juventus. Bremer e Rugani hanno messo la firma sulla vittoria contro il Cagliari ma prima di loro erano già andati in gol Cambiaso (decisivo contro il Verona), Gatti e Danilo.

Tutte reti pesanti che stanno consentendo alla Juventus di essere prima in classifica (in attesa dell’Inter) e che si uniscono ad una solidità difensiva tornata quella dei tempi migliori. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per poter sognare in grande. E se a segnare tornano anche gli attaccanti…