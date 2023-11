HIGHLIGHTS | Colpani non si ferma, il Monza riacciuffa il Torino

Monza e Torino si spartiscono la posta in palio: alla rete di Ilic risponde Colpani, fresco di convocazione in Nazionale

Botta e risposta: Monza-Torino si decide in dieci minuti con una rete a testa e un pareggio che, tutto sommato, sta bene sia a Palladino che a Juric.

Match all’insegna dell’equilibrio all’U-Power Stadium con i brianzoli che provano a rendersi pericolosi quasi subito con Colpani, fresco di chiamata da parte di Spalletti, che impegna Milinkovic-Savic. I granata rispondono con Ricardo Rodriguez che trova il gol, ma l’arbitro fischia fallo a Zapata e annulla. A fine primo tempo si va sullo 0-0.

Nella ripresa è il Torino a passare con Ilic pronto a sfruttare un bell’assist di Zapata. Siamo al 55′ ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: ancora una volta è Colpani ad andare in gol al 65′, il sesto in campionato, festeggiando così al meglio la prima convocazione in Nazionale.

Le squadre sembrano accontentarsi nonostante una buona occasione per il Torino con Di Gregorio che dice no a Ilic e Sanabria che manda fuori il tap-in. Finisce 1-1, un punto a testa per Monza e Torino.

Ecco gli highlights della sfida

MONZA-TORINO 1-1: 55′ Ilic (T), 65′ Colpani (M)





CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 29 punti; Inter 28; Milan* 23; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina, Roma e Monza* 17; Lazio e Torino *16; Frosinone 15; Genoa e Lecce* 14; Sassuolo* 12; Udinese 10; Cagliari* 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana* 5.

*una gara in più