Torna nel 2024: l’infortunio inguaia il Milan

Infortunio piuttosto serio con giocatore che tornerà in campo soltanto nel 2024: un grosso problema per il Milan

In un momento molto difficile della stagione, per tanti motivi, la vittoria contro il Psg può dare la scossa al Milan e invertire il trend, fornendo un boost di autostima ed energie psicofisiche. Una serata del genere è quello che ci voleva per la banda di Pioli, ma le criticità rimangono.

Rossoneri che dovranno confermare i progressi sul campo del Lecce, per arrivare al meglio alla pausa, prima di un nuovo ciclo che sarà determinante. Al rientro, le due sfide di Champions con Borussia Dortmund e Newcastle per provare a passare il turno, nello stesso periodo in campionato i match con Fiorentina e Atalanta chiariranno le reali ambizioni anche in campionato. La gestione tattica e delle energie sarà un tema chiave, gli infortuni hanno già condizionato non poco il Diavolo. E c’è un altro infortunio che rischia di complicare il discorso ancor di più.

Milan, l’infortunio che cambia il mercato: ‘scippo’ ai rossoneri

Non parliamo in questo caso di un infortunio di un altro giocatore del Milan, ma si tratta di un evento che in qualche modo va comunque a incidere sui rossoneri. In difesa, visto il lungo stop di Kalulu, uno dei profili seguiti maggiormente è quello di Lloyd Kelly, del Bournemouth.

Per il Milan, però, c’è adesso la concorrenza del Tottenham, secondo lo ‘Standard’ in Inghilterra. Gli ‘Spurs’ infatti a propria volta dovranno fare a meno di uno dei loro migliori centrali, Micky van de Ven, vittima di un problema al tendine di un ginocchio. Il rientro in campo avverrà soltanto nel 2024, dunque per la squadra di Postecoglou c’è da correre ai ripari. Il Tottenham aveva già seguito Kelly in estate e a questo punto sembra determinato a riprovarci.