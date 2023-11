Tegola Genoa: esce per infortunio a fine primo tempo

Continuano i problemi per il Genoa di Gilardino che ha dovuto fare una sostituzione non prevista nel finale del primo tempo

Il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A metteva di fronte Genoa e Verona che scendevano in campo dopo il pareggio tra Sassuolo e Salernitana. Partita fondamentale in ottica salvezza con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per uscire da una situazione complicata di classifica.

Un primo tempo combattuto con i rossoblù che hanno avuto il merito di sbloccarla nel finale grazie al primo gol in Serie A di Dragusin; rete importantissima per il proseguo del match. Gilardino, però, può essere soddisfatto a metà visto il cambio che ha dovuto fare a fine primo tempo.

Gilardino, out Bani: Genoa in ansia

Poco prima del gol dell’uno a zero, il Genoa è stato costretto ad un cambio forzato con il tecnico che ha dovuto togliere Bani inserendo De Winter. Rossoblù in ansia per le condizioni del loro difensore soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato. Il difensore si unisce a Retegui ancora assente per infortunio. A livello offensivo continuano i problemi per Gilardino che, a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, ha perso anche Ekuban a causa di un problema muscolare. Al suo posto è entrato Puscas; possiamo dire come la sosta nazionali sia fondamentale per i rossoblù.