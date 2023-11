HIGHLIGHTS | Salernitana ancora senza vittorie, Thorstvedt salva il Sassuolo

Si apre col botto la dodicesima giornata di Serie A. Sfida da non fallire per Sassuolo e Salernitana protagoniste a suon di gol

C’era grande attesa per la sfida del Mapei tra Sassuolo e Salernitana, che si sono affrontate proprio questa sera per inaugurare la dodicesima giornata di Serie A. Una partita con in palio punti fondamentali per la corsa salvezza tra due compagini distanti in classifica ma accomunate da un momentaccio in termini di risultati.

La serata per gli ospiti sembra subito quella giusta per trovare il primo successo annuale quando dopo poco più di un quarto d’ora il punteggio è già sullo 0-2. Partenza lampo per la squadra di Inzaghi che dopo 5′ minuti la sblocca con Ikwuemesi lanciato a rete, e poi raddoppia con una bordata di Dia dall’interno dell’area.

Un vero dominio granata nella primissima fase di gara prima della reazione di nervi del Sassuolo trascinato da un super Thorstvedt che prima imbecca Berardi e poi al 36′ trova la rete della speranza su sponda di Defrel. Un gol che cambia totalmente l’andamento di una gara rimessa in equilibrio dalla squadra di Dionisi che trova il palo di Pinamonti a fine primo tempo, mentre ad inizio ripresa ancora con Thorstvedt pesca il 2-2 chiudendo una splendida azione col sinistro.

Nel finale il Sassuolo colleziona chance in serie soprattutto con Berardi che trova sulla sua strada un Ochoa strepitoso, autore di almeno un paio di parate di grandissimo livello.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 28; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Frosinone e Torino 15; Lecce 13; Sassuolo* 12; Genoa 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana* 5.

*una gara in più

A breve potrete vedere gli highlights della partita